花蓮市代會主席涉助洗錢8千萬》詐團贓款存「入金機」 保全護鈔

國民黨籍花蓮市民代表會主席李振瑋涉助詐團洗錢，百萬交保。（資料照） 警方在張男住處搜出詐團用來洗錢的「入金機」。（記者姚岳宏攝）

2024/04/17 05:30

〔記者姚岳宏／台北報導〕國民黨籍花蓮市民代表會主席李振瑋，涉嫌以虛擬貨幣替詐騙集團洗錢逾八千萬元，上月被檢警查獲，警方追查發現，李開設人頭公司帳戶，收受詐團層層轉入的贓款後，交由張姓男子向保全公司租用的「入金機」存入現金，再將錢洗成虛擬貨幣，規避銀行及警方查緝，上月依洗錢防制法等罪嫌，拘提李等十二人，檢方訊後李、張各一百萬元交保，其餘人五至十萬元交保候傳。

警方大開眼界 張男收李振瑋詐款存入金機掩護

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警方調查，五十歲張男負責替水房洗錢，他收受李振瑋詐欺贓款後，將贓款存入「入金機」，由銀行將錢轉入其申請的公司帳戶，再由張男將贓款洗成虛擬貨幣，完成洗錢鏈，警方搜索張男住處時，發現罕見的「入金機」，由於它一般都是商場或大型公司使用，詐團能想出在自家住宅申請放置「入金機」，也讓警方大開眼界。

張男向保全公司租入金機 初估洗錢逾8千萬

警方研判，由於大筆資金進出帳戶，銀行需確認資金用途，也會通報可疑交易，張男等人為規避銀行查核，竟以每台每月二萬三千元租金，向保全公司租用「入金機」放在家裡，每台可存入八百萬元，再由保全公司前往收款並送至銀行；由於錢由保全公司送來，銀行大多不會懷疑，警方初估詐團水房以此方式洗錢逾新台幣八千萬元。

據了解，刑事局去年偵辦一起詐欺案件，溯源追查有詐團資金透過虛擬貨幣洗錢，追查金流發現，有大筆不明款項轉入花蓮市代會主席李振瑋在新北市成立的公司等相關戶頭，涉嫌以虛幣協助洗錢，公司從中抽取八％手續費。

警方先逮李振瑋，再到張男位於台中南屯區民宅，搜出入金機、冷錢包及點鈔機等證物，依刑法詐欺、組織犯罪防制條例、洗錢防制法等罪嫌移送花蓮地檢署偵辦；正擴大追查金流及其他共犯。

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