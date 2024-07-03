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天意！帶齊工具偷走眉溪百公斤黑膽石 車拋錨被逮判刑4月

南投縣游姓男子帶鋼索、掛勾、鐵棒到埔里鎮眉溪，將上百公斤的黑膽石搬上車，準備離開時卻車子拋錨，急叩修車人員前來修理，被三河局駐衛隊員發現報警，南投地院法官近日依竊盜未遂罪名判刑4月，若易科罰金折合12萬元。（記者陳鳳麗攝）

南投縣游姓男子帶鋼索、掛勾、鐵棒到埔里鎮眉溪，將上百公斤的黑膽石搬上車，準備離開時卻車子拋錨，急叩修車人員前來修理，被三河局駐衛隊員發現報警，南投地院法官近日依竊盜未遂罪名判刑4月，若易科罰金折合12萬元。（記者陳鳳麗攝）

2024/07/03 13:41

〔記者陳鳳麗／南投報導〕賊星該敗！相中大型黑膽石價格高，南投縣游姓男子帶鋼索、掛勾、鐵棒到埔里鎮眉溪，將上百公斤的黑膽石搬上車，準備離開時卻車子拋錨，急叩修車人員前來修理，被三河局駐衛隊員發現報警，游男辯稱撿黑膽石是要吊回住處門口觀賞，南投地院法官近日依竊盜未遂罪名判刑4月，若易科罰金折合12萬元。

南投縣52歲游姓男子，因毒品案服刑假釋出獄，去年2月保護管束期滿，去年底某日下午3點多，開著載有鋼索、掛勾、鐵棒等物的休旅車，從埔里鎮的某座橋往下，在眉溪河岸上有1顆上百公斤黑膽石，游男利用鋼索、掛勾和鐵棒，將該黑膽石搬上車子。

游男偷完大顆黑膽石後準備開車離開，不料車子卻故障，怎麼試都無法啟動，只好打電話給認識的修車廠，派人員到現場修理，兩名修車人員正在檢修車子之際，第三河川局河川作業駐衛人員正好發現趨前探問，卻發現游某車上放著黑膽石，一看便知是偷走河岸上的石頭，於是馬上報警。

游男被南投地檢署檢察官以竊盜未遂罪嫌起訴，南投地院法官審理該案時，游男承認要搬走黑膽石，但辯稱是要撿回家放在門口觀看，沒有要販售，法官審酌游男有多項前科，坦承犯行且竊盜未遂，依竊盜未遂罪名判刑4個月，若易科罰金折合12萬元。

據了解，喜歡黑膽石的人不少，黑膽石依其等級花色和大小，行情各有不同，經打磨處理後，大顆黑膽石少則數萬元多則10多萬元甚至更高。

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