士院民庭爆內鬨 律師張靜告發陳姓庭長涉3罪

律師張靜告發士院民庭陳姓庭長涉嫌妨害公務、強制、恐嚇危害安全共3罪。（記者溫于德攝）

2023/10/23 13:43

〔記者溫于德／台北報導〕士林地院民庭蘇姓陪席法官，上週在法官內網「法官論壇」爆料陳姓庭長未遵守評議「需過半數決」，並指庭長恐涉霸凌；經士院自律委員會召開會議，資深法官派力挺庭長、年輕法官則持反對意見，但會議尚未做出結論。前司法官、司法改革黨主席張靜律師上午親赴地檢署遞狀，告發陳姓庭長涉妨害公務、強制、恐嚇危害安全共3罪。

據悉，士院上週五採秘密方式召開的自律委員會，參與會議的法官分成兩派。資深派力挺陳姓庭長，指評議尚未完成，所以庭長沒有蘇姓法官所指，違反《法院組織法》第105條所定「應遵守過半數決的規定」。

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不過，年輕法官派認為，該案言詞辯論已終結，經陳姓庭長、蘇姓陪席法官、陳姓受命法官等3名法官投票，是2票對上庭長的1票，代表已完成評議，將依照陪席、受命的決定宣判，受命法官才撰寫判決，然而，陳姓庭長卻拒不認帳、反對在判決書上簽名，確實違反《法院組織法》第105條規定。據了解，士院會後未做出最後結論。

律師張靜稍早親自前往地檢署遞狀，指陳姓庭長違反職務上義務，有違妨害公務、強制、恐嚇危害安全共3罪。

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