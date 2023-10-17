士院陪席法官 控庭長違法、霸凌 遭控庭長︰與事實不符

士院民庭法官上法官論壇發文。（讀者提供）

2023/10/17 05:30

引用金句「我們不要就這樣算了 好不好」

〔記者溫于德／台北報導〕士林地院民庭蘇姓陪席法官，昨天上司法官內網「法官論壇」爆料陳姓庭長未遵守評議「需過半數決」，拒絕在判決書上簽名，並引用台劇《人選之人—造浪者》中經典對白「我們不要就這樣算了，好不好？」指控庭長涉霸凌；遭爆料的陳姓庭長則強調「貼文內容與事實不符」，已整理評議、宣判及再開辯論意見書的時序，將送交自律委員會。

士院︰已由自律委員會調查中

士院昨拒絕說明本案案情及判決內容，稱已由自律委員會調查中；目前僅知審理該案的合議庭於八月言詞辯論後，庭長、陪席與受命共三名法官進行例行性評議，但三人意見相左，無法達成一致決，改以投票決定判決結果。

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蘇姓法官昨以標題「請司法院儘速依法處理士林地院民一庭庭長文中所載違法之事」發文，說明合議庭的投票結果，是兩票對上庭長的一票，代表已完成評議，將依照陪席、受命的決定宣判，庭長於宣判前於評議簿寫下意見，且未刪減修改判決內容，卻拒絕簽名。

發文者認為庭長違反《法院組織法》第一○五條所定「應遵守過半數決的規定」，庭長還稱「我沒有要簽名，我要再開辯論」、「我有一定要簽名嗎？」

發文者進一步指出，據書記官表示，庭長要求轉告法官先將主文從電腦系統中撤下，更揚言如果書記官敢公告主文，就要加以懲處，導致書記官不敢執行公告主文，庭長所為恐涉刑法危害公務罪、強制罪、恐嚇危害安全罪。

指屢次要求陪席法官自請調庭

發文者也指，庭長在其他案件的開庭空檔，或在庭長辦公室評議時，會在其他法官面前，屢次要求陪席法官上簽呈自請調庭；陪席法官以未做錯事而拒絕，立即深感遭到庭長在工作上的刁難與霸凌。

發文者最後提到，受害者經常被要求以「大局為重，多方忍耐」，卻在心理上深感絕望；而基層法官兢兢業業工作，庭長卻利用行政職的權力優勢，罔顧法院組織法對評議多數決的規定，其所為也是對法官、書記官的霸凌。

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