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首頁　>　社會

士林地院合議庭鬧不合 陪席法官控庭長違法、霸凌

士林地方法院外觀。（資料照）

士林地方法院外觀。（資料照）

2023/10/16 16:45

〔記者溫于德／台北報導〕司法院法官論壇今天上午出現一則標題為「請司法院儘速依法處理士林地院民一庭庭長文中所載違法之事」的發文，直指陳姓庭長拒絕在判決書上簽名，並引用台劇「人選之人－造浪者」中的經典對白「我們不要就這樣算了，好不好？」控庭長霸凌。對此，士院回應，已由自律自律委員會展開調查。

被點名的陳姓庭長稍早受訪強調「貼文內容與事實不符」，已整理（合議庭）評議、宣判以及再開辯論意見書的時序，將送交士院自律委員會。

據悉，士林地方法院審理該案的合議庭於8月言詞辯論後，庭長、陪席與受命共3名法官進行例行性評議，然而，3人意見相左導致無法達成一致決，故改以投票決定判決結果

但上午發文的蘇姓陪席法官認為，投票結果是2票對上庭長的1票，代表已完成評議並將宣判，庭長卻在宣判前於評議簿寫下意見卻又拒絕簽名，刑同違反《法院組織法》。

貼文提到，庭長更揚言如果書記官敢公告主文，就要加以懲處，導致書記官不敢依法執行公告主文，庭長所為恐涉刑法危害公務罪、強制罪、恐嚇危害安全罪

貼文也指，庭長在其他案件的開庭空檔或在庭長辦公室評議時，於其他法官面前，屢次要求陪席法官上簽呈自請調庭，而陪席法官表明未做錯事而拒絕庭長之後，即深感遭到庭長在工作上之刁難與霸凌。

貼文最後引用台劇「人選之人－造浪者」中經典對白：「我們不要就這樣算了，好不好？很多事情不能就這樣算了，如果這樣的話，人就會慢慢的死掉。」

士院民庭法官上法官論壇發文。（讀者提供）

士院民庭法官上法官論壇發文。（讀者提供）

士院民庭法官上法官論壇發文。（讀者提供）

士院民庭法官上法官論壇發文。（讀者提供）

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