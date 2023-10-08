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扯！桃園美髮店疑霸凌 助理犯錯罰半蹲、提水桶、青蛙跳

民眾從店外蒐證，拍下女助理遭罰半蹲等的證據並PO網。（擷取自臉書桃園大小事）

民眾從店外蒐證，拍下女助理遭罰半蹲等的證據並PO網。（擷取自臉書桃園大小事）

2023/10/08 13:01

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市桃園區某知名連鎖美髮店傳出有女助理多次被客人投訴，被店內設計師集體虐待、霸凌，不僅逼迫半蹲、下跪、毆打、提水桶、青蛙跳，甚至當面恥笑、羞辱，有民眾看不下去蒐證並報案，店內主管僅輕回「只是在玩鬧」，民眾將蒐證影片PO網，引來網友一片撻伐「她有錯也不代表你能這樣打她，這不是教育，這是霸凌」、「建議全面抵制這家店，不要再去消費了」。

據悉，該24歲助理在這家店工作2年多，事件曝光後，店內湧入電話質問「為何要這樣」，還出現退會員潮，目前涉案設計師已離職；桃園警分局同安派出所表示，案發於本月6日，獲報後前往髮廊，經詢問當事人及店家，均表示因工作問題發生糾紛，不需警方協助處理，針對是否涉及違法行為，將主動進行調查，並通知相關人員到所說明，以釐清案情。

PO文中指控，當天該店有多名設計師，在現場逼迫員工半蹲、下跪，凌虐數小時，棍棒毆打後小腿、前小腿、屁股、腰，全場設計師現場恥笑、羞辱，店內主管卻以玩鬧、打鬧、嬉戲搪塞，更質疑「難道有保勞健保就可以這樣欺負員工嗎，到底是什麼錯，可以這樣毆打一個小孩」，文中也附上從店外蒐證的影片，畫面中可見女助理直接在店內被罰半蹲等。

該店設計師看到PO文後，曾留言試圖解釋，女助理洗頭、按摩被客人投訴過多次，他們一再勸導、給機會，她也親口說想學習、會改變，可以罵她或懲罰她，而當天她又沒有按照流程且說謊，請她反省卻不斷頂嘴，才會要她半蹲；這番解釋讓網友無法接受，該設計師又留言坦言「我們的行為確實有點不當，不該對助理作這樣的事，會跟當事人及其父母道歉」。

該店店長也留言澄清，「店內並無霸凌之事，純屬員工下班在玩鬧，並非霸凌動手」，隨即被大批網友質疑「只是打鬧？妳眼睛業障重」、「妳員工都澄清不是打鬧了」。

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