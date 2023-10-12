坑殺散戶！偉盟炒股案 前負責人賴文正等人判賠4億餘元

前上櫃公司偉盟公司負責人賴文正炒作股價，士院判他與同案被告應賠償千名投資人4億餘元。（資料照）

2023/10/12 11:23

〔記者溫于德／台北報導〕前上櫃公司偉盟工業負責人賴文正被訴侵占采盟公司鉅額款項，藉以護盤炒作偉盟股票。高等法院刑庭考量全案適用速審法減刑規定，依業務侵占罪判賴3年徒刑、證券交易法中高買低賣證券罪判3年8月；民事部分，投保中心代替1344名投資人求償5億餘元，士林地院認定賴等人應賠償4億餘元。刑、民均可上訴。

最高檢察署特別偵查組（已裁撤）起訴指，賴文正涉嫌自2011年1月至2015年7月間，夥同他人侵占由賴男擔任實際負責人的采盟營造公司資產、共8億餘元，透過相對成交、高買低賣等方式，操縱、炒作偉盟公司股價，依違反證交法等罪嫌起訴賴文正。

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刑事一審士林地院認為，賴文正侵占采盟公司款項金額甚鉅，犯罪情節嚴重，事後雖陸續還款，但已對國家金融、經濟秩序造成巨大危害，依業務侵占、證交法中高買低賣罪，併判賴5年6月徒刑。

案經上訴，刑事二審高院審理指全案審理已逾8年，賴文正符合速審法中減刑規定，依業務侵占罪判刑3年、證交法中高買低賣證券判3年8月，未定應執行刑。

投保中心另代替1344名投資人向賴文正等人求償5億餘元。士院日前宣判，認定賴文正等人不法操控偉盟股價，導致股價不實，誘使投資人進場而蒙受損失，決定判賴文正等人應賠償4億餘元。

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