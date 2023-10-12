為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

坑殺散戶！偉盟炒股案 前負責人賴文正等人判賠4億餘元

前上櫃公司偉盟公司負責人賴文正炒作股價，士院判他與同案被告應賠償千名投資人4億餘元。（資料照）

前上櫃公司偉盟公司負責人賴文正炒作股價，士院判他與同案被告應賠償千名投資人4億餘元。（資料照）

2023/10/12 11:23

〔記者溫于德／台北報導〕前上櫃公司偉盟工業負責人賴文正被訴侵占采盟公司鉅額款項，藉以護盤炒作偉盟股票。高等法院刑庭考量全案適用速審法減刑規定，依業務侵占罪判賴3年徒刑、證券交易法中高買低賣證券罪判3年8月；民事部分，投保中心代替1344名投資人求償5億餘元，士林地院認定賴等人應賠償4億餘元。刑、民均可上訴。

最高檢察署特別偵查組（已裁撤）起訴指，賴文正涉嫌自2011年1月至2015年7月間，夥同他人侵占由賴男擔任實際負責人的采盟營造公司資產、共8億餘元，透過相對成交、高買低賣等方式，操縱、炒作偉盟公司股價，依違反證交法等罪嫌起訴賴文正。

刑事一審士林地院認為，賴文正侵占采盟公司款項金額甚鉅，犯罪情節嚴重，事後雖陸續還款，但已對國家金融、經濟秩序造成巨大危害，依業務侵占、證交法中高買低賣罪，併判賴5年6月徒刑。

案經上訴，刑事二審高院審理指全案審理已逾8年，賴文正符合速審法中減刑規定，依業務侵占罪判刑3年、證交法中高買低賣證券判3年8月，未定應執行刑。

投保中心另代替1344名投資人向賴文正等人求償5億餘元。士院日前宣判，認定賴文正等人不法操控偉盟股價，導致股價不實，誘使投資人進場而蒙受損失，決定判賴文正等人應賠償4億餘元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
偉盟賴文正炒股案 高等法院判決出爐
2023/09/26 14:44

偉盟賴文正炒股案 高等法院判決出爐
偉盟炒股案重判 負責人賴文正獲1500萬元交保
2020/09/15 16:07

偉盟炒股案重判 負責人賴文正獲1500萬元交保

科技時代來臨 臺南具備升級轉型硬實力
偉盟老董千萬交保 出來第一句話竟是...
2015/09/17 23:34

偉盟老董千萬交保 出來第一句話竟是...
偉盟炒股案起訴 董座1000萬交保
2015/09/17 18:19

偉盟炒股案起訴 董座1000萬交保

「油爆」危機 調整血脂吃這有解
股價愈炒愈低害散戶「住套房」偉盟失敗秘笈大公開
2015/07/17 17:38

股價愈炒愈低害散戶「住套房」偉盟失敗秘笈大公開
偉盟涉坑殺散戶 負責人賴文正被約談神色從容
2015/07/17 11:24

偉盟涉坑殺散戶 負責人賴文正被約談神色從容
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播