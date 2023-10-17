士院法官控庭長違法、霸凌 司法院︰士院將開自律委員會查明

士院民庭法官上法官論壇發文。（讀者提供）

2023/10/17 15:36

〔記者吳政峰／台北報導〕士林地院蘇姓法官16日在司法院內網「法官論壇」爆料同庭的陳姓庭長違法、霸凌，拒絕在判決書上簽名，要求司法院盡速處理；陳姓庭長則駁斥「貼文內容與事實不符」。司法院新聞及法治宣導處處長陳婷玉17日回應，士院將召開自律委員會查明相關事實。

蘇法官16日以標題「請司法院儘速依法處理士林地院民一庭庭長文中所載違法之事」發文，說明合議庭的投票結果，是兩票對上庭長的一票，代表已完成評議，將依照陪席、受命的決定宣判，庭長於宣判前於評議簿寫下意見，且未刪減修改判決內容，卻拒絕簽名，庭長違反《法院組織法》第105條所定「應遵守過半數決的規定」。

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蘇法官指出，據書記官表示，庭長要求轉告法官先將主文從電腦系統中撤下，更揚言如果書記官敢公告主文，就要加以懲處，導致書記官不敢執行公告主文，庭長所為恐涉刑法危害公務罪、強制罪、恐嚇危害安全罪。

陳庭長則駁斥「貼文內容與事實不符」，已整理評議、宣判及再開辯論意見書的時序，將送交自律委員會

陳婷玉說明，這類案件首先是交給法院自律處理，士院已表示將召開自律委員會查明相關事實，後續該做哪些處置，要等到事實調查清楚，再做進一步討論。

媒體問到，我國已經召開司改國是會議，宣示要汰除不適任法官，但法官評鑑委員會9月份公告一份評鑑決議書，卻隱匿受評鑑法官的全名，有何顧忌？

陳婷玉指出，在法無明文的時候，法評會決議書就有上網公告，只是當時公告的方式，是依照法評會內部決議而不公告全名，在法官法修正的時候，有增列要公告法評會決議書，但立法院並未要求公告受評鑑法官的全名，因此時至今日，決議書的內容仍然援用以前的方式不公布全名。

陳婷玉表示，9月份公告的那份決議書，法評會是循例辦理，並沒有刻意要隱匿法官姓名，且法評會是獨立機關，司法院高度尊重其獨立運作，僅提供場地和預算，未來法評會是否會更改公告方式，目前還未聽到有任何新的決議。

媒體追問，懲戒法院前院長李伯道被控性騷擾，司法院送法評會審議，未來是否也會比照辦理隱匿全名？立委另質疑要多久才能審結，如何說服外界沒有官官相護？

陳婷玉指出，李伯道案涉及性騷擾，依照法院文書的規定要做適當遮隱；相關法規規定法評會審理案件期限是3個月，必要時可延長，法評會已於8月間分李案，至於審理進度如何，則要看合議庭，因為法評會的13名委員多數為外部人士，不是每天開會，整個審理進度要看法評會的能量，盡速處理。將把外部意見轉知給法評會參考。

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