追討4萬元修車費還被打 莽男槍擊「三峽小霸王」被羈押

涉嫌開槍殺人未遂的何男，台中地方法院今天裁定准予羈押。（記者張瑞楨翻攝）

2023/10/20 11:31

〔記者張瑞楨／台中報導〕據傳是竹聯幫仁堂明仁會成員，有「三峽小霸王」之稱的胡姓男子（住新北市），17日與女友到台中市夜宿汽車旅館，18日下午退房後，被相識的何姓男子連開兩槍，胡男忍痛淌血開車3小時，北上至新北市板橋區的醫院求診，何男也攜帶槍彈北上至新店警分局投案，台中警方將何男押解回台中偵訊，台中地檢署今天（20日）依殺人未遂罪聲請羈押獲准。

台中地檢署向台中地方法院聲請羈押的理由，是何男涉嫌犯下殺人未遂罪、槍砲等重罪，且犯罪嫌疑重大，又有逃亡與勾串共犯、證人，以及滅證之虞，台中地院今天裁定准予羈押。

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至於何男對「三峽小霸王」連開兩槍，擊中右腳踝與左腳的膝蓋，他於偵訊時宣稱，動機是胡男向他借車，卻碰撞導致車損，他花10萬元修車，胡男卻只給他6萬元，不但積欠4萬元，胡男可能不滿他討債，設局騙他出來，在大街上痛毆他，他懷恨在心。

何男說，17日夜間胡男駕駛白色BMW，載女友到台中市玩樂後，18日清晨入住高檔的摩鐵，其女友在IG上貼文，披露玩樂與住宿的地點，他得知後埋伏摩鐵外，18日下午2時許，見2人退房驅車離開，他先用車追撞胡男的白色BMW，之後連開兩槍，再驅車北上投案。

至於受槍傷的「三峽小霸王」胡男，其女友不會開車，他自己又擔心還有人埋伏現場，可能伺機追殺他，又不熟悉台中環境，雖有1顆子彈卡在右腳踝而血流不止，他仍忍痛開車北上，到新竹關西休息站後，打電話向朋友求救，再由友人代駕，於傍晚5時許抵達新北板橋的醫院求診，這一路包含塞車時間，共耗費3小時。

胡男被槍擊受傷後，駕駛這輛白色BMW，驅車3小時至新北市板橋區的醫院求診。（民眾提供）

台中第四分局長李建興（右）說，何男駕駛租賃車（圖左），先衝撞胡男的車，製造車禍後下車槍擊胡男。（資料照、記者黃旭磊攝）

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