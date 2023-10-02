惡煞攔BMW連轟16槍釀1傷 槍手收押禁見

屏東市在中秋節發生槍擊案，歹徒攔下BMW休旅車狂轟16槍後逃逸，因自知難逃法網，張姓槍手投案後被收押禁見。（資料照）

2023/10/02 20:40

〔記者李立法、羅欣貞／屏東報導〕屏東市在中秋節凌晨發生槍擊案，歹徒攔下被害人駕駛的BMW休旅車狂轟16槍後逃逸，因自知難逃法網，張姓槍手及余姓共犯走投無路，於隔天深夜自行向警方投案並交出作案用槍枝、子彈，全案依違反殺人未遂、槍砲彈藥刀械條例等罪嫌移送偵辦後，檢察官認為2人罪嫌重大，有湮滅、變造證據及勾串共犯之虞，向法院聲請羈押，屏東地院今天裁定張嫌羈押禁見，余嫌5萬元交保。

案發當天歹徒駕駛一部馬自達紫藍色轎車，在屏東市和平路上攔下該白色BMW休旅車，接著歹徒下車朝休旅車連開16槍，31歲沈姓男駕駛在車內被打中手臂後，忍痛強行衝出現場自行就醫，幸無生命危險。

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警方於案發後即鎖定槍手為51歲張姓男子，由31歲的余姓男子開車協助犯案及逃逸，專案小組動員近百名警力，針對2嫌可能逃逸路線、藏匿處所逐一掌握，並派員埋伏，張、余2嫌自知難逃法網，於9月30日深夜11時30分許，自行到屏東警分局投案並交付作案用槍枝、子彈，警方查扣作案用改造手槍1把、制式子彈22顆、逃亡用車輛等證物，並擴大追查槍彈來源。

警方初步調查，張嫌與沈姓被害人原本相識，2人之前就有口角糾紛，案發前張嫌約沈男喝酒遭拒，疑似面子掛不住，遂尾隨沈男攔車開槍。

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