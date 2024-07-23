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國道行車糾紛亮槍恐嚇 警嘉義開6槍逮人

廖姓男子涉嫌於國道亮槍恐嚇，國道警方循線在嘉義逮人，查獲大麻殘渣、1粒眠及空氣槍長、短各1枝等證物。（記者劉婉君翻攝）

廖姓男子涉嫌於國道亮槍恐嚇，國道警方循線在嘉義逮人，查獲大麻殘渣、1粒眠及空氣槍長、短各1枝等證物。（記者劉婉君翻攝）

2024/07/23 18:56

〔記者劉婉君／台南報導〕26歲廖姓男子昨（22）日下午1時10分，駕車行經國道1號台南安定路段時，與一輛轎車發生行車糾紛，竟拿出疑似槍枝伸出車窗外，涉嫌恐嚇。國道警察於嘉義攔查，廖嫌還開車衝撞員警及警車，警方開6槍制止並將廖嫌逮捕，後續依恐嚇、妨害公務、竊盜、毒品等罪移送嘉義地檢署偵辦。

國道公路警察局第四公路警察大隊昨天下午接獲民眾報案，國道1號北向台南安定路段上有駕駛亮槍，造成用路人心生畏懼，立即組成專案小組，循線於嘉義市西區發現廖嫌行蹤，不過，廖嫌不僅拒絕警方盤查，還開車衝撞警車及員警，造成警車毀損，員警即時跳開並英勇攔阻，對空及廖嫌的車輛開6槍制止。

廖嫌雖一度駕車逃逸，國道警察與嘉義市政府警察局仍於當晚6時20分左右，在嘉義市西區北社尾路一處民宅內逮捕廖嫌，並查獲2面失竊號牌、第二級毒品大麻殘渣1小包、安非他命吸食器1組及第三級毒品硝甲西泮（俗稱1粒眠），以及作案用的空氣槍長、短各1枝。

第四大隊呼籲用路人，務必遵守交通規則，行車如發生糾紛應採取理性和平、合法方式解決問題，並撥打110報案或1968通報國道相關單位前往協助處理，警方也會落實肅槍及緝毒工作，遏止不法分子的危害，維護民眾的安全。

廖姓男子涉嫌於國道亮槍恐嚇，國道警方循線在嘉義逮人，查獲大麻殘渣、1粒眠及空氣槍長、短各1枝等證物。（記者劉婉君翻攝）

廖姓男子涉嫌於國道亮槍恐嚇，國道警方循線在嘉義逮人，查獲大麻殘渣、1粒眠及空氣槍長、短各1枝等證物。（記者劉婉君翻攝）

廖姓男子涉嫌於國道亮槍恐嚇，國道警方循線在嘉義逮人，查獲大麻殘渣、1粒眠及空氣槍長、短各1枝等證物。（記者劉婉君翻攝）

廖姓男子涉嫌於國道亮槍恐嚇，國道警方循線在嘉義逮人，查獲大麻殘渣、1粒眠及空氣槍長、短各1枝等證物。（記者劉婉君翻攝）

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