竹聯明仁會組長蔣文舜涉運毒 在押3人起訴

調查局查獲竹聯幫明仁會涉嫌走私近2.8公斤重的第二級毒品甲基安非他命。（調查局提供）

2023/09/11 13:46

〔記者錢利忠／台北報導〕竹聯幫明仁會桃園分會組長蔣文舜，涉嫌籌組販毒集團，以航空貨運快遞方式，夾藏黑市價格約300萬元的2.8公斤安非他命入境，今年5月被檢調拘提到案；台北地檢署今依可處無期徒刑的運輸二級毒品等罪將蔣男、車手葉承恩及林智華等3人起訴，在押的3人將移審台北地院。

蔣男落網後承認主導運輸安毒，卻否認是明仁會成員，葉、林2人則供認犯行，不僅承認是明仁會桃園分會成員，還供出是受蔣男指使出面取安毒包裹。

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全案起源於竹聯幫明仁會於今年3月高調舉辦春酒，引來行政院長陳建仁飭令嚴辦；調查局台北市、桃園市調查處獲報，明仁會桃園分會組長蔣文舜等幫眾，涉嫌以航空貨運快遞夾藏方式，走私2.8公斤重的安毒，隨即於5月16日展開攻堅，現場查獲彩虹菸300多支，幫眾則在旁吸食愷他命等毒品。

蔣男等3人涉嫌走私二級毒品被檢調盯上，連帶也波及明仁會桃園分會副分會長蘇柏偉等7名幫眾，不過檢方調查後認定蘇男等7人未參與走私運毒，今將蘇男等7人不起訴。

調查局指出，今年3月接獲財政部關務署台北關情資，發現販毒集團以航空貨運快遞夾藏方式，自海外走私甲基安非他命毒品，調查局隨即與台北市警局內湖分局合作，先逮捕下游領貨車手，溯源發現毒品包裹走私案的影武者，來自近期快速崛起的竹聯幫明仁會桃園分會，隨即報請北檢指揮偵辦。

今年5月16日，北檢指揮台北市、桃園市調查處、刑事警察局組成專案小組，將蔣男等10人逮捕到案，當天還協請刑事局除暴特勤隊協助破門，明仁會桃園分會副分會長蘇柏偉也在場，因此被檢調列為同案被告偵辦，不過檢方調查後，認定蘇男等7人罪證不足，予以不起訴。

調查局表示，此次專案小組強力打擊明仁會，掃蕩旗下販毒犯罪集團，斬斷其不法所得來源，調查局將貫徹政府「維護國安」、「強力掃黑」、「追緝毒品」及「嚴懲詐騙」等4大工作方向，持續動員內、外勤單位所有力量積極查緝，並與檢察、關務、警察、海巡等機關密切合作，全力打擊不法。

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調查局台北、桃園市調處及刑事局除暴特勤隊，鎖定竹聯幫明仁會桃園分會據點展開攻堅，順利逮獲涉嫌販運毒品的蔣文舜等人。（調查局提供）

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