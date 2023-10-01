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屏東BMW遭開16槍主嫌投案 原因竟是約喝酒遭拒

嫌犯交出作案槍枝及子彈。（警方提供）

嫌犯交出作案槍枝及子彈。（警方提供）

2023/10/01 17:25

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東市和平、光復路口於9月29日凌晨5點30分許發生槍擊案，嫌犯攔下被害人所駕BMW休旅車並開槍後逃逸，專案小組全力動員，對嫌犯可能藏身處及去處逐一掃蕩，迫使張姓、余姓等2嫌走投無路，於昨天（9月30日）深夜11時30分許，自行到屏東警分局投案並交出作案用槍枝、子彈，全案依違反殺人未遂、槍砲彈藥刀械條例等罪嫌移送屏東地檢署偵辦。

案發當天歹徒駕駛一部馬自達紫藍色轎車，直接在和平路上攔下一台白色BMW的休旅車，接著歹徒下車朝休旅車連開約16槍，被開槍的31歲沈姓男子在車內被打中手臂後，忍痛強行衝出現場自行就醫，幸無生命危險。

由於發生時間為中秋連假首日，屏東縣警察局長蔡文峰要求迅速破案以穩民心，即由刑警大隊與屏東分局組成專案小組，並申請刑事局偵查第八大隊派員支援偵辦。

全案在屏東地檢署指揮偵辦下，案發後即鎖定槍手為51歲張姓男子，由31歲的余姓男子開車協助犯案及逃逸，2嫌於逃逸過程中屢換藏匿處所及交通工具，試圖影響警方追緝，專案小組動員近百名警力，針對2嫌可能逃逸路線、可能藏匿處所及可能使用之交通工具，逐一掌握，並派員埋伏、跟監，在短短2天內，已全盤掌握犯嫌在屏東、高雄地區所躲藏的地點及使用過的交通工具，逐步縮小包圍網。

張、余2嫌自知難逃法網，於昨天（9月30日）深夜11時30分許，自行到屏東警分局投案並交付作案用槍枝、子彈，全案除主嫌張余2人外，另查獲協助2嫌逃亡的嫌疑人及證人等3人，查扣作案用改造手槍1把、制式子彈22顆、逃亡用車輛4部等物，並擴大追查槍彈來源。

初步調查，張嫌與沈姓被害人原本相識，2人之前就有口角糾紛，案發前張嫌約沈男喝酒遭拒，疑似面子掛不住，遂尾隨沈男攔車開槍。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

嫌犯作案槍枝及物品。（警方提供）

嫌犯作案槍枝及物品。（警方提供）

51歲張嫌。（警方提供）

51歲張嫌。（警方提供）

31歲余嫌。（警方提供）

31歲余嫌。（警方提供）

警方起出相關車。（警方提供）

警方起出相關車。（警方提供）

BMW車上有14個彈孔。（民眾提供）

BMW車上有14個彈孔。（民眾提供）

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