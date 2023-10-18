手機買賣糾紛演變成砸店 台南警逮「屁孩球棒隊」5嫌法辦

台南東區崇德八街一家二手手機店前的機車遭砸凹損。（圖：警方提供）

2023/10/18 11:44

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市東區崇德八街1間專門買賣二手手機的店家，17日上午10點多遭到3名年輕男子持球棒砸店，他們敲打鐵門、屋前1輛機車與廣告招牌，警方獲報追查得知雙方疑是「手機買賣糾紛」演變成砸店。

對於3名年輕男組「球棒隊」砸店，砸店影像被分享到抖音平台。轄區南市警一分局很快鎖定涉案嫌犯，於17日傍晚前將涉案的標姓（29歲）等5名嫌犯，全數帶回警局調查，其中兩名未滿18歲，5人平均年齡20多歲。

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南市警一分局表示，對於網傳轄內崇德8街有「拖鞋屁孩棒球隊出沒」1事，經查是發生於昨（17）日上午10時40分許，一分局德高派出所受理被害店家報案後，即與偵查隊共同偵辦。

據了解，涉案主嫌標姓男子日前聽1名女性友人訴苦，稱與崇德八街這間手機店有手機買賣糾紛，標男逕自糾眾搭車前往這家手機店拿棍棒砸店，其中兩人坐在車上，3人下車開砸（作案其中1人未成年）。標男的女性友人事前並不知情，是事後才知道標男自行為她出頭、砸店出氣。

警方專案小組調閱相關監視影像後鎖定標姓等5名犯嫌，已於17日下午6點許全數查緝到案，調查訊問後依涉妨害秩序、毀損等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

台南東區崇德八街一家二手手機店的鐵門遭砸凹損。（圖：警方提供）

台南東區崇德八街一家二手手機店的監視器遭砸損。（圖：警方提供）

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