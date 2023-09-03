「黑衣人」屢砸店、開槍逞凶 小孩在旁都照砸不誤

被害人控訴，今年4月起位於桃園的店面、新北住處，屢遭黑衣人砸店及開槍，就連小孩在旁都照砸無誤。（圖擷取自臉書爆料公社）

2023/09/03 13:57

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕有被害人在臉書「爆料公社」指控，位於桃園市的店面從今年4月陸續出現黑衣人砸店，甚至連小孩坐在裡頭都照砸不誤，在新北市的住處也多次遭持鋼珠槍開槍，這些黑衣人逞凶後拍下「成品」，大搖大擺散步離開，至今報案三聯單已經厚厚一疊，走警局像在走廚房，4月開始的案件至今遲遲無下文，被害人卻只能一直被傷害；對此，警方強調，已受理被害人報案，並持續查緝涉嫌人到案。

被害人指控，「從沒想過電影中的情節，在現實生活中真實上演」，第1次發生在今年4月，她的丈夫在位於桃園市的店面門口抽菸，莫名遭2個黑衣人持棍棒攻擊，之後6月份小孩就坐在店門玻璃旁，他們來了照砸無誤，她跟小孩都受了傷；接下來更誇張，7月份直接到她們新北市住處持鋼珠槍開槍，隔月才剛搬新家，對方知道後又持槍近距離逞凶，小孩的床就在窗戶旁邊，桃園市區的店家也持續遭砸，真的不知她們跟對方有什麼仇恨。

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被害人指控，事發至今曾向桃園、新北警方報案，三聯單已經厚厚一疊，走警局像在走廚房，4月開始的案件有的有抓到、有的沒有抓到嫌疑犯，但到現在一個庭都還沒有開，詢問犯嫌是誰只換得一句「個資法」無法透露，不曉得機關單位的程序到底是怎麼樣，但他們是被害人卻只能一直被傷害。

桃園警分局表示，經查本案疑似土地買賣商業糾紛，於5、6月衍生傷害及毀損案件，已將相關涉嫌人查緝到案，並移請桃園地檢署偵辦，而8月底發生的毀損案件，已報請地檢署檢察官指揮偵辦，目前已掌握犯嫌身分積極追緝到案；另有關被害人新北市住處遭鋼珠槍毀損一案，當時轄區新北市三峽警分局已受理偵處中，警方也嚴正聲明，絕不容許任何人以暴力脅迫手段影響社會治安 ，違法者必追究法辦。

「黑衣人」屢屢砸店、對住家開槍。（圖擷取自臉書爆料公社）

「黑衣人」屢屢砸店、對住家開槍。（圖擷取自臉書爆料公社）

被害人控訴，今年4月起位於桃園的店面、新北住處，屢遭黑衣人砸店及開槍。（圖擷取自臉書爆料公社）

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