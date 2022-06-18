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    首頁　>　社會

    高雄「球棒隊」砸車行慘了 兄弟檔等3嫌每週警局報到

    警方逮主嫌王男（右）送辦，檢方諭令5萬交保，每週警局報到。（讀者提供）

    警方逮主嫌王男（右）送辦，檢方諭令5萬交保，每週警局報到。（讀者提供）

    2022/06/18 10:28

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄鳳山警分局偵破「球棒隊」開槍砸車行，迅速逮12人移送法辦，鳳山警方今表示，其中主嫌王姓兄弟等4人被檢察官分別裁定5萬、2萬元交保，並諭令王姓兄弟及蔡姓男子等3人每週至鳳山警分局報到，由警方告誡、約制行為。

    鳳山警方今表示，鳳山區6月14日晚間近10時發生「球棒隊」開槍砸車行，王姓建築工人不滿行車糾紛，二度被車友嗆聲，竟率眾分持棍棒狂砸車行，總計砸毀8部機車，王男胞弟還持鎮暴槍開3槍，打傷1人臀部紅腫、1人被玻璃噴濺受傷，2人未送醫無生命危險。

    鳳山警方15日凌晨1時許，案發3小時內帶回王男等3人漏夜偵辦，並備卷報請高雄地檢署指揮，10時再將涉案8人拘提、通知到案，查扣1把鎮暴槍及5發子彈，經鑑定沒有殺傷力，也非管制槍械，警訊後將12人依妨害秩序、傷害、毀損等罪嫌移送高雄地檢署。

    經指揮檢察官裁定王姓兄弟、蔡姓男子3人5萬元交保，另1人2萬元交保，並諭令王姓兄弟、蔡姓男子3人定期至鳳山警分局報到，每週報到為期2個月，由警方告誡、約制行為，要求不得再犯。

    此外，王男等人分乘6輛自小客車、2部機車到場，其中6輛自小客車逆向行駛、違規停放路中央，另3人分乘2部機車未戴安全帽，警方針對交通違規涉案人、車，至少開出9張罰單。

    警方加強該地區快打警力巡邏及盤查，壓制不法分子囂張氣焰，強調絕不容許任何暴力事件發生，絕對嚴正執法，淨化治安，安定社會人心。

    警方逮捕12人依法送辦。（讀者提供）

    警方逮捕12人依法送辦。（讀者提供）

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