澎湖「球棒隊」過年隨機砸店 3人改判囚定讞

洪姓等人涉嫌持球棒砸店，經高雄高分院判囚，上訴被駁回並定讞。（記者鮑建信攝）

2023/09/19 07:01

〔記者鮑建信／高雄報導〕去年農曆春節期間，澎湖發生「球棒隊」隨機砸店、攻擊路人，俞姓男子等3人涉嫌妨害秩序罪，被高等法院高雄分院改判7月，其中洪姓、盧姓上訴被駁回，俞則未上訴，均判刑定讞要關。

判決書指出，2022年2月4日即農曆大年初4上午7點多，俞姓、洪姓、盧姓和呂姓等5人酒後，行經馬公市中正和光明路口，其中俞因酒後心情不佳，見陳姓友人開車經過，即擅取陳車內球棒，砸毀路旁娃娃機店。

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在旁的陳姓車主聽到巨大聲響，誤以為座車遭砸毀，下車查看與洪男起口角後，遭俞等人持球棒圍毆，導致臉部、右手、雙下肢等多處受傷。案經陳男訴請馬公分局報請澎湖地檢署偵查起訴。

地院調查，俞等5人均認罪，依妨害秩序罪，判處呂有期徒刑4月，其餘4人均處徒刑6月，如易科罰金，以1000元折算1日。檢方認為量刑太輕上訴，高雄高分院審酌被告等5人光天化日下持球棒砸店、打人，其中俞、盧先前均有妨害秩序前科，洪則持球棒攻擊路人，3人情節重大，改處有期徒刑7月。

洪、盧2人不服上訴最高法院被駁回，俞則放棄上訴，3人均判刑定讞並入監服刑。

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