嘉市民宅倉庫火警 確認非太陽能板過熱起火

嘉市議員鄭光宏（右）今天針對強化太陽能板管理提升消防救災安全議題，質詢消防局長郭立昌（左）。（記者丁偉杰攝）

2024/05/08 14:10

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市吳鳳南路1處巷弄住家後方貨櫃屋倉庫上月18日下午發生火災，一度傳出係太陽能板過熱造成火警，幸無人員傷亡。市消防局長郭立昌今天在議會詢答時表示，火災調查結果，起火原因為屋主自設儲能設備散熱不良，導致火苗進而往上燒到太陽能板，造成火災。

上月18日下午1點多，這處倉庫突然火災，火勢瞬間蔓延，消防員到場怕爆炸不敢射水，涉險進到屋內關掉電源，才開始灌救。

請繼續往下閱讀...

市議員鄭光宏今天針對強化太陽能板管理提升消防救災安全議題質詢郭立昌。

鄭光宏表示，有鑒於光電設備火災與傳統火災搶救方式差異極大，消防局應加強辦理光電設備搶救訓練及風險辨識課程，以提升光電設備搶救效能，並降低救災人員風險。

鄭光宏也要求消防局應偕同環保局等相關單位會商，先全面清查全市私設再生能源發電設備數量，再研議後續應如何納入管理，一來既可保障周邊社區住家安全，再者至少火災發生當下，消防救災人員也能第一時間提早得知救災地點設有再生能源發電設備，可以及時調整救災策略及方式。

對此郭立昌回應說，目前全市裝設處所型太陽能板約700多處，去年起即實施消防演練，今年已演練完成，會持續辦理太陽能板光電系統救災安全進行狀況演練。

嘉市吳鳳南路一處巷弄住家後方貨櫃屋倉庫上月18日下午發生火災。（圖由嘉市消防局提供）

嘉市消防局長郭立昌今天在議會詢答時表示，起火原因為屋主自設儲能設備散熱不良，導致火苗進而往上燒到太陽能板，造成火災。（圖由嘉市消防局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法