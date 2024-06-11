為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

男子打籃球突倒地無心跳被球友救回 驚險3秒畫面曝光

47歲男子利用端午連假到彰化市東芳國小打籃球，原本還好好的站著。（民眾提供）

47歲男子利用端午連假到彰化市東芳國小打籃球，原本還好好的站著。（民眾提供）

2024/06/11 06:11

〔記者劉曉欣／彰化報導〕把握黃金急救4分鐘的畫面曝光了！47歲男子利用端午連假到彰化市東芳國小打籃球，卻突然倒地沒有呼吸心跳，所幸球友接力用CPR加AED電擊，加上消防員及時趕到，終於把患者從鬼門關救回，消防隊員大大讚許球友，腦部缺氧耐受力只有4到6分鐘，缺氧太久腦部損傷越大。

從曝光的影像來看，當時這名47歲男子正跟一群人打球，突然好好的人，就從站著變成彎了腰，瞬間就躺臥在籃球場上，嚇壞在場的球友，男子的老婆在球場旁，也馬上飛奔過來。現場的人馬上打電話給119，也立即進行CPR，再拿來校園內的AED（Automated External Defibrillator「自動體外心臟電擊去顫器」），在場的民眾都紛紛停止打球，能急救的人全都伸出了援手，而男子倒地的時間前後不過3秒鐘。

秀水消防分隊表示，當天接到通報時間為下午4點57分，抵達時間為5點04分，抵達後發現男子倒地口吐白沫，還好非常幸運的是，現場球友接力用CPR加AED電擊，肚子有明顯起伏，但好像吸不到氣，因此馬上採取緊急措施，當患者上擔架到救護車後，慢慢有意識，也可以自主呼吸，還能跟妻子對話，送到彰化秀傳醫院急診就恢復正常，可以跟醫師對話。

秀水消防分隊指出，非常感謝這次民眾，把握黃金急救時間對昏迷男子進行急救，如果沒有熱心民眾的CPR加AED電擊，很可能消防隊趕來時，就也回天乏術了。因為如果能在4分鐘的黃金時間即時搶救，急救成功率可高達九成，因為腦部對缺氧的耐受力僅有4到6分鐘，這段時間就是黃金急救時間，對癒後也很有幫助，超過之後就會成不可逆的腦部損傷，缺氧時間越久，存活率越低。

男子站著。（民眾提供）

男子站著。（民眾提供）

男子突然彎腰。（民眾提供）

男子突然彎腰。（民眾提供）

男子彎腰後就瞬間整個人躺在球場上。（民眾提供）

男子彎腰後就瞬間整個人躺在球場上。（民眾提供）

男子突然倒下沒有呼吸心跳，球友立即上前CPR加AED電擊。（民眾提供）

男子突然倒下沒有呼吸心跳，球友立即上前CPR加AED電擊。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
中年男校園運動突倒臥OHCA 高科大生CPR救回一命
2024/05/29 16:04

中年男校園運動突倒臥OHCA 高科大生CPR救回一命
健檢突心肌梗塞 男子及時CPR救命
2024/05/01 05:30

健檢突心肌梗塞 男子及時CPR救命

首富聚落成形 當代首馥引領區域房市
驚！男子打籃隊突倒地無心跳 球友接力CPR+AED鬼門關救回
2024/06/09 18:59

驚！男子打籃隊突倒地無心跳 球友接力CPR+AED鬼門關救回
消警民合力救三名心臟病猝死患者 營造新北急救安全城
2024/05/16 12:39

消警民合力救三名心臟病猝死患者 營造新北急救安全城
參加萬人健檢突心肌梗塞無呼吸 AED加CPR在鬼門關前救回
2024/04/30 10:09

參加萬人健檢突心肌梗塞無呼吸 AED加CPR在鬼門關前救回
檢察官與伸港陳小妹命懸一線！醫揭醒不醒得來決定因素
2024/05/09 17:17

檢察官與伸港陳小妹命懸一線！醫揭醒不醒得來決定因素
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播