男子打籃球突倒地無心跳被球友救回 驚險3秒畫面曝光

47歲男子利用端午連假到彰化市東芳國小打籃球，原本還好好的站著。（民眾提供）

2024/06/11 06:11

〔記者劉曉欣／彰化報導〕把握黃金急救4分鐘的畫面曝光了！47歲男子利用端午連假到彰化市東芳國小打籃球，卻突然倒地沒有呼吸心跳，所幸球友接力用CPR加AED電擊，加上消防員及時趕到，終於把患者從鬼門關救回，消防隊員大大讚許球友，腦部缺氧耐受力只有4到6分鐘，缺氧太久腦部損傷越大。

從曝光的影像來看，當時這名47歲男子正跟一群人打球，突然好好的人，就從站著變成彎了腰，瞬間就躺臥在籃球場上，嚇壞在場的球友，男子的老婆在球場旁，也馬上飛奔過來。現場的人馬上打電話給119，也立即進行CPR，再拿來校園內的AED（Automated External Defibrillator「自動體外心臟電擊去顫器」），在場的民眾都紛紛停止打球，能急救的人全都伸出了援手，而男子倒地的時間前後不過3秒鐘。

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秀水消防分隊表示，當天接到通報時間為下午4點57分，抵達時間為5點04分，抵達後發現男子倒地口吐白沫，還好非常幸運的是，現場球友接力用CPR加AED電擊，肚子有明顯起伏，但好像吸不到氣，因此馬上採取緊急措施，當患者上擔架到救護車後，慢慢有意識，也可以自主呼吸，還能跟妻子對話，送到彰化秀傳醫院急診就恢復正常，可以跟醫師對話。

秀水消防分隊指出，非常感謝這次民眾，把握黃金急救時間對昏迷男子進行急救，如果沒有熱心民眾的CPR加AED電擊，很可能消防隊趕來時，就也回天乏術了。因為如果能在4分鐘的黃金時間即時搶救，急救成功率可高達九成，因為腦部對缺氧的耐受力僅有4到6分鐘，這段時間就是黃金急救時間，對癒後也很有幫助，超過之後就會成不可逆的腦部損傷，缺氧時間越久，存活率越低。

男子站著。（民眾提供）

男子突然彎腰。（民眾提供）

男子彎腰後就瞬間整個人躺在球場上。（民眾提供）

男子突然倒下沒有呼吸心跳，球友立即上前CPR加AED電擊。（民眾提供）

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