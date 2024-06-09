驚！男子打籃隊突倒地無心跳 球友接力CPR+AED鬼門關救回

球友接力以AED加CPR搶救，原本無呼吸心跳的男子終於恢復意識，再由消防員接手搶救，送醫急救後脫險。（消防局提供）

2024/06/09 18:59

〔記者湯世名／彰化報導〕驚！端午節假期第2天，彰化市東芳國小今天傍晚驚傳一起驚悚運動意外，在一場籃球活動中，其中1名47歲男子突然瞬間倒地昏迷，無呼吸心跳，現場球友以學校內的AED對其進行電擊，並在消防局人員線上指導下實施CPR，終於恢復心跳，再由抵達現場的消防員接手搶救，送醫急救後脫險，消防員直呼「大家接力把患者從鬼門關中救回，真是太驚險了」。

彰化縣消防局今天傍晚接獲民眾通報指出，1名47歲男子在彰化市東芳國小籃球場打籃球時突然倒地昏迷，並且無呼吸心跳，球友們發現校園有AED（Automated External Defibrillator「自動體外心臟電擊去顫器」），立即以AED對其進行電擊，並通報消防局，由消防人員以線上指導方式，讓球友們對其實施CPR。

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消防人員趕抵現場後，發現該名男子在球友們以AED加CPR後已經恢復呼吸心跳，立即接手搶救，將其送上救護車時，男子已能張眼說話，還在救護車上打電話向家人報平安，送往秀傳醫院治療後已脫離險境，令球友們鬆一口氣，大家也為自己能救人一命感到振奮。

球友接力以AED加CPR搶救，把男子送上救護車時還持續搶救。（消防局提供）

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