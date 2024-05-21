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男子跳國標突心臟驟停倒地 與會人員、消防及醫院聯手救命

60多歲游姓男子參加國標舞比賽時突心臟驟停倒地，民眾及消防人員趕緊予以急救。（圖由豐原醫院提供）

60多歲游姓男子參加國標舞比賽時突心臟驟停倒地，民眾及消防人員趕緊予以急救。（圖由豐原醫院提供）

2024/05/21 11:46

〔記者歐素美／台中報導〕台中市一名60多歲游姓男子，日前在潭子區的活動中心參加國標舞比賽時突然心臟驟停，民眾及時通知119並協助施行心肺復甦術（CPR）及使用自動體外心臟電擊去顫器（AED），並由潭子消防分隊救護技術員（EMT）到場接手急救，成功將患者救回一命。

游男日前下午和舞伴正在參加國標舞比賽，突然感覺頭暈、全身不適，隨即倒地不省人事，現場工作人員和其他參賽者發現後，立即通報119並開始進行CPR，並找到場館內AED，將電擊貼片貼在患者胸部，按照AED語音指示進行了第一次電擊。

此時，潭子消防分隊高級救護技術員康朝為，聽聞消息立即跑到現場接手CPR，並實施了第2次電擊。隨後其他3名救護技術員林明宗、柯宏諭、吳文義也趕到現場，給予患者插入聲門上呼吸道、放置骨針、注射急救藥物等更進階的急救處置，患者終於恢復心跳和呼吸，並逐漸清醒，救護技術員立即將患者送到豐原醫院。

急診醫師謝福秀表示，患者心臟驟停是由於心室纖維顫動所導致，這是一種嚴重的心律失常，盡快用電擊治療可以提高存活率，經電腦斷層及緊急檢查處置後入住加護病房。

豐原醫院急診室代理主任戴笠修指出，及時進行CPR並使用AED，盡快提供高級心臟救命術，這些都是生命之鍊的重要環節，如果沒有這些及時的救援，患者的存活機率可能不到10%。

在加護病房時，心臟科主任程建銘為患者安排冠狀動脈攝影檢查，發現其冠狀動脈左迴旋支阻塞，經進行氣球導管擴張術後，植入體內去顫器以恢復血流，觀察2天後病情穩定即轉到普通病房，患者並於1週後康復出院。

豐原醫院表示，這次急救成功案例是民眾、救護人員和醫護人員共同努力的結果，也展現了生命之鍊的重要性。呼籲民眾學會CPR技能、懂得使用AED，並在發生心臟驟停時儘早求救、儘早CPR（心跳停止後4-6分鐘內）、儘早電擊，以提高患者的存活率和預後品質。

潭子消防分隊隊員給予患者插入聲門上呼吸道等進階急救，終於挽回患者一命。（圖由豐原醫院提供）

潭子消防分隊隊員給予患者插入聲門上呼吸道等進階急救，終於挽回患者一命。（圖由豐原醫院提供）

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