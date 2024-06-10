為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

6/10 威力彩頭獎摃龜！今彩539開4注 獎落新北、花蓮、南投

今晚開獎的第113000047期威力彩頭獎摃龜；第113000139期今彩539頭獎開出4注。（台彩提供；本報合成）

今晚開獎的第113000047期威力彩頭獎摃龜；第113000139期今彩539頭獎開出4注。（台彩提供；本報合成）

2024/06/10 22:25

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕6月10日開獎的第113000047期威力彩頭獎摃龜，第113000139期今彩539頭獎開出4注，由新北市金山區金包里街15號（1樓）的「五路金財神彩券行」、新北市三峽區民權街1號1樓的「金財神彩券商行」、南投縣埔里鎮西門里中正路514號1樓的「財鑫旺彩券行」與花蓮縣吉安鄉東昌村中正路一段223號的「龍豪彩券行」開出。

第113000047期威力彩中獎號碼為「第一區：05、11、15、26、28、29。第二區：07」，頭獎摃龜，貳獎摃龜；參獎共8注中獎，每注可得15萬元；肆獎共71注中獎，每注可得2萬元；伍獎共291注中獎，每注可得4000元；陸獎共2120注中獎，每注可得800元；柒獎共4173注中獎，每注可得400元；捌獎共2萬2540注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬9912注中獎，每注可得100元；普獎共4萬9874注中獎，每注可得100元。

第113000139期今彩539中獎號碼為「18、19、30、33、38」，頭獎開出4注，每注可得600萬元；貳獎共320注中獎，每注可得2萬元；參獎共9561注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬3364注中獎，每注可得50元。

第113000139期39樂合彩中獎號碼為「18、19、30、33、38」，四合共6注中獎，可得21萬2500元；三合共841注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬9033注中獎，每注可得1125元。

第113000139期3星彩中獎號碼為「989」，壹獎共102注中獎，每注可得5000元。

第113000139期4星彩中獎號碼為「0693」，壹獎共3注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩開獎號碼。（擷取自台彩官網）

威力彩開獎號碼。（擷取自台彩官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎號碼。（擷取自台彩官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎號碼。（擷取自台彩官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
是你嗎？大樂透頭獎獨得1億獎落新竹 加碼100萬獎開出7組
2024/06/08 05:46

是你嗎？大樂透頭獎獨得1億獎落新竹 加碼100萬獎開出7組
機票藏神秘鐵支「SSSS」非傳說 旅遊達人二次中獎曝玄機
2024/06/08 14:44

機票藏神秘鐵支「SSSS」非傳說 旅遊達人二次中獎曝玄機

首富聚落成形 當代首馥引領區域房市
幸運！他曾買彩券中3千多萬 2年後買刮刮樂又領323萬
2024/06/06 12:03

幸運！他曾買彩券中3千多萬 2年後買刮刮樂又領323萬
驚喜！女兒買刮刮樂送媽媽 刮開爽抱回161萬
2024/06/08 11:01

驚喜！女兒買刮刮樂送媽媽 刮開爽抱回161萬
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播