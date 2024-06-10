6/10 威力彩頭獎摃龜！今彩539開4注 獎落新北、花蓮、南投

今晚開獎的第113000047期威力彩頭獎摃龜；第113000139期今彩539頭獎開出4注。（台彩提供；本報合成）

2024/06/10 22:25

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕6月10日開獎的第113000047期威力彩頭獎摃龜，第113000139期今彩539頭獎開出4注，由新北市金山區金包里街15號（1樓）的「五路金財神彩券行」、新北市三峽區民權街1號1樓的「金財神彩券商行」、南投縣埔里鎮西門里中正路514號1樓的「財鑫旺彩券行」與花蓮縣吉安鄉東昌村中正路一段223號的「龍豪彩券行」開出。

第113000047期威力彩中獎號碼為「第一區：05、11、15、26、28、29。第二區：07」，頭獎摃龜，貳獎摃龜；參獎共8注中獎，每注可得15萬元；肆獎共71注中獎，每注可得2萬元；伍獎共291注中獎，每注可得4000元；陸獎共2120注中獎，每注可得800元；柒獎共4173注中獎，每注可得400元；捌獎共2萬2540注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬9912注中獎，每注可得100元；普獎共4萬9874注中獎，每注可得100元。

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第113000139期今彩539中獎號碼為「18、19、30、33、38」，頭獎開出4注，每注可得600萬元；貳獎共320注中獎，每注可得2萬元；參獎共9561注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬3364注中獎，每注可得50元。

第113000139期39樂合彩中獎號碼為「18、19、30、33、38」，四合共6注中獎，可得21萬2500元；三合共841注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬9033注中獎，每注可得1125元。

第113000139期3星彩中獎號碼為「989」，壹獎共102注中獎，每注可得5000元。

第113000139期4星彩中獎號碼為「0693」，壹獎共3注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩開獎號碼。（擷取自台彩官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎號碼。（擷取自台彩官網）

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