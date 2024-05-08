嘉義太保火警母子3死 家屬返家園場面哀戚

嘉義縣太保市一間近百年歷史平房民宅昨晚失火，造成3死慘劇，鑑識人員今天上午到火警現場調查。（記者林宜樟攝）

2024/05/08 11:35

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣太保市一間近百年平房昨晚發生火警，柯姓租戶一家7口中，柯男救出8歲女兒，自己也受傷送醫，插管治療，但41歲柯妻與7歲、3歲兒子葬身火窟；柯男的姊姊今天早上帶著柯男的3個女兒與鑑識人員到現場，柯姊難過哭泣，場面哀戚。

嘉義縣消防局昨晚9點多獲報該平房火警，現場火勢延燒，消防人員到場時，40歲柯男與3個女兒在屋外，救護人員將柯男送嘉義長庚醫院救治，10點多先在房間發現3歲男童，已無生命跡象，送醫後不治，後來在浴室發現柯妻遺體；救援人員先徒手挖掘殘骸，後來再請怪手挖掘，凌晨2點多在臥室發現7歲男童遺體；初步瞭解火勢從右側房間竄出而延燒，火警發生原因正在進行鑑定釐清。

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柯家姑姑說，火警發生時，大女兒與二女兒到附近的超商購物，回家時就發現住家已起火，柯男原本凌晨要上班，當時在睡覺，柯妻在浴室洗拖把，大兒子生病感冒在臥室睡覺，小兒子在走廊玩，當柯男發現失火驚醒，用棉被裹著三女兒衝出火場，接著要再衝進屋救妻兒，卻因火勢猛烈也被燒傷，不斷想要找空隙進去救人，但被其他人攔住，就此天人永隔，令人難過。

柯家為低收入戶，2年多前搬到這間近百年的三合院老平房租屋居住，柯男平時在嘉義魚市場打工，柯妻照顧5個孩子，4個孩子就讀南新國小，大女兒四年級，二女兒二年級，小女兒一年級，大兒子附幼大班，小兒子還未就學；柯男友人說，柯家孩子平常由母親帶著走路上學，下課後會到太保教會上課輔班，一家人感情不錯。

南新國小校長莊政道表示，柯家孩子行為表現正常，平時學校有學習輔助機制輔導孩子學業，學校會開設教育儲蓄戶協助孩子的教育費用，希望能募集到200萬元經費，支應3個孩子從國小到大學就學的費用，希望孩子的就學沒有後顧之憂；學校老師說，二女兒的同學寫卡片鼓勵她，同學寫著「妳要勇敢加油，妳媽媽會在天上好好看妳的」、「妳要勇敢，過去的事不要再想，我會陪妳一起玩，希望妳快快樂樂」。

嘉義縣社會局表示，社工已派員協助，先將3個女兒暫時由姑姑照顧，由於柯家家境貧困，各界喪葬及家園重建急難事宜，將由太保市公所開立專戶協助，3個女兒的就學教育，由校方啟動教育儲蓄戶協助，火災受災戶，死亡救助金、低收入戶喪葬補助及安遷救助等，待市公所送案後儘速發放。

嘉義縣太保市一間平房民宅昨晚失火，造成3死慘劇，鑑識人員今天上午到火警現場調查，柯姓住戶的姊姊陪同柯姓住戶的女兒回到火場。（記者林宜樟攝）

嘉義縣太保市一間平房民宅昨晚失火，造成3死慘劇，家屬重回火警，向鑑識人員說明目擊的事發經過。（記者林宜樟攝）

嘉義縣太保市一間平房民宅昨晚失火，造成一家7口3死2傷慘劇，柯家二女兒的同學寫卡片鼓勵她。（記者林宜樟攝）

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