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    澎湖「球棒隊」夜間出沒 警方出動快打部隊帶回17人

    馬公漁港傳出青少年聚集談判，警方出動快打部隊前往現場壓制。（馬公警分局提供）

    馬公漁港傳出青少年聚集談判，警方出動快打部隊前往現場壓制。（馬公警分局提供）

    2023/03/11 15:28

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕棒球經典賽如火如荼舉行之際，澎湖夜間也出現「球棒隊」，馬公市昨日深夜發生一起青少年聚集案，兩派人馬因爭風吃醋相約談判，其中有人帶球棒前往助陣，警方據報後立即出動快打部隊趕往現場，帶回17人及查扣2支棒球棒。

    馬公警分局調查指出，馬公市10日深夜10點45分左右發生一起聚眾案，一群青少年突然聚集在第一漁人碼頭，因人數眾多引起民眾注意向警方報案，馬公警分局獲報後，第一時間派出大批快打警力到場，進行盤查壓制，強勢將現場17人帶回警局清查身分，並釐清聚眾動機，現場並查扣棒球棒2支。

    經調查起因為吳姓男子與莊姓男子，因女友問題爭風吃醋而生嫌隙，相約至第一漁人碼頭談判，雙方都約了好友助陣，因發生口角爭執，其中有人帶2支鋁棒現身助陣，讓人誤以為澎湖球棒隊夜間出沒。現場帶回許姓男子等人，調查後依違反社會秩序維護法第63條第1款（無正當理由攜帶具殺傷力器械-球棒）及第87條第3款（意圖鬥毆而聚眾）馬公警分局偵訊後，移送澎湖地方法院裁處。

    馬公警分局強調，任何意圖打架滋事而聚集多數人之行為，包含糾集號召之人、應邀到場或在場助勢未動手打架的參與者等，都可能觸法。也呼籲：遇有糾紛都應平和理性協調解決；任何糾眾滋事行為，警方都會嚴查嚴辦，千萬不要以身試法。

    雙方人馬談判，友人持鋁棒前往助陣。（馬公警分局提供）

    雙方人馬談判，友人持鋁棒前往助陣。（馬公警分局提供）

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