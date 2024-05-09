藍營桃市議員「選美皇后」朱珍瑤涉詐17萬助理費 與母妹姨皆被起訴

國民黨籍桃園市議員朱珍瑤涉嫌以其阿姨當人頭詐領助理費，桃園地檢署今天偵結，連同其母、胞妹依貪污治罪條例等罪嫌起訴。（資料照）

2024/05/09 13:20

〔記者余瑞仁／桃園報導〕曾獲選「世界亞裔小姐」亞軍的國民黨桃園市議員朱珍瑤，涉嫌用其李姓阿姨當「人頭」詐領助理補助費，從2018年12月至2019年5月間共詐領17萬7278元，檢方偵查終結依貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物及刑法的使公務員登載不實公文書罪嫌，將朱珍瑤及其母親、妹妹及李姓阿姨提起公訴。

41歲的朱珍瑤具護理背景，征戰過國內外多項選美賽事，2009年獲選為「世界亞裔小姐」亞軍，曾拍攝廣告、擔任電台節目助理主持人，2017年間擔任國民黨主席候選人洪秀柱發言人，2018年投入桃園市議員第三選區（八德區）選舉，以「選美皇后」、「搖珍珠」打響知名度，以選區第2高票當選第二屆桃園市議員，2021年順利連任。

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檢方調查，朱珍瑤當選議員後僱用母親李女及李姓妹妹為公費助理，其母負責財務及總務等工作，妹妹擔任行政秘書及出納等工作，但朱珍瑤明知公費助理補助費是由桃園市議會編列預算支付，並非議員薪資的一部分，也不是對議員個人的實質補貼，應支付予實際擔任公費助理工作者，卻涉嫌以其李姓阿姨當人頭，基於使公務員登載不實及意圖為自己不法所有，利用職務上機會以詐術使人將財物交付等犯意，由阿姨將存摺、印章、金融卡及身分證影本交給朱母，並同意或授權由他人在聘書上代為簽名。

朱女於2019年1月4日之前取得其阿姨的證件等資料後，指示其妹妹製作內容略記載聘用李阿姨為公費助理、聘期自2018年12月25日起至2019年5月30日，每月酬金（薪資）3萬元至3萬5000元等不實事項的聘書及桃園市議會自聘公費助理遴聘異動表，經朱珍瑤簽名後，由妹妹將相關文件送交桃園市議會申請公費助理補助，前後共詐得17萬7278元，供朱女與其母、妹私用。

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