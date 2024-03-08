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長女任助理車禍昏迷未解聘 前宜縣議員張秋明涉詐助理費被起訴

前宜蘭縣議員張秋明2014年競選時，秀出車禍後仍在復建的長女照片，長女比出競選號次，幫他加油打氣。（資料照）

前宜蘭縣議員張秋明2014年競選時，秀出車禍後仍在復建的長女照片，長女比出競選號次，幫他加油打氣。（資料照）

2024/03/08 13:18

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕民進黨前宜蘭縣議員張秋明2010至2014年聘長女為公費助理，但長女2013年因嚴重車禍，生活無法自理，卻沒被解聘，持續領錢，張秋明涉詐助理費87萬3065元，宜蘭地檢署偵結，依貪污治罪條例起訴。張秋明表示，尊重法律程序。

宜蘭縣議會編列預算，補助議員聘請公費助理，每位議員得聘2至4位公費助理，每位助理每月上限8萬元，並得比照軍公教人員年終工作獎金，酌予春節慰勞金。

張秋明首屆議員任期，以每月4萬元補助費，聘用長女張女為公費助理，但2013年5月11日，張女發生嚴重車禍，昏迷指數一度只有3，腦部及言語功能受重創，經多年治療，生活仍無法自理。

檢調偵訊期間，張秋明自白，並自動繳交所有不法所得。檢察官認為，張秋明未主動向議會申報停聘張女，導致議會總務組及會計室陷於錯誤，以為張女仍持續擔任公費助理，撥付公費助理補助費和春節慰勞金，總計87萬3065元，依貪污治罪條例利用職務機會詐取財物罪嫌起訴。

張秋明：當時蠟燭兩頭燒 致疏忽未處理

張秋明去年表示，長女車禍之後，在加護病房待了46天，之後仍起伏不定，1年多後才穩定，他除了照顧女兒，還有服務案件、選舉，蠟燭兩頭燒，瀕臨崩潰，疏忽處理助理身分；他絕非有意騙錢，但事情沒處理好，也是事實，被辦貪污，感到很「見笑」（台語，指羞愧）。

對於結案起訴，張秋明說，他在偵查期間，已表述事發經過，尊重法律程序。

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