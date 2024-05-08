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阿公把千萬起家厝留給孫 弟拿老爸牌位爭產被姊告

王家阿公打算把市值千萬的起家厝留給長孫繼承，阿公死後，兒子回家爭產，但大女兒拿出移轉登記證明指房子早已移轉到她名下，兒子不服拿老爸牌位回家安放，結果被姊姊報警提告，兒子喊冤是要執行老爸遺願仍被起訴。（資料照）

王家阿公打算把市值千萬的起家厝留給長孫繼承，阿公死後，兒子回家爭產，但大女兒拿出移轉登記證明指房子早已移轉到她名下，兒子不服拿老爸牌位回家安放，結果被姊姊報警提告，兒子喊冤是要執行老爸遺願仍被起訴。（資料照）

2024/05/08 14:16

〔記者黃佳琳／高雄報導〕王家阿公打算把市值千萬的起家厝留給長孫繼承，阿公死後，兒子回家爭產，但大女兒拿出移轉登記證明，指房子早已移轉到她名下，兒子不服拿老爸牌位回家安放，結果被姊姊報警提告，兒子喊冤是要執行老爸遺願，但檢察官認為王男強行闖入姊姊的房子，偵結後無故侵入他人建築物罪起訴。

檢方指出，王家5口早年住在三民區某透天厝，屋齡雖然已近60年，地坪不大只有21坪，但因地段好加上近年高雄房地產大漲，該棟2層樓的透天厝市值超過1300萬元。這間房子原本登記在王家母親和大女兒名下，王母於2011年過世後，王家兩個兒子拋棄繼承，於是房子的所有權人變更為王父和大女兒。

王父因年邁，打算過世後把房子留給二兒子的長男也是長孫，並在王母過世1個月後寫下切結書，承諾要把自己名下的起家厝讓長孫繼承；2022年11月，王父過世，王家二兒子回家打算替兒子辦過戶登記時，姊姊卻跳出來，直指老爸過世前，自己已花了300多萬買下父親名下1/2的所有權，目前房子已在她名下，不打算再過戶給姪子。

王家二兒子不滿，認為姊姊違背老爸遺願，於是安排禮儀公司和道士，帶著老爸的牌位回家安座，結果姊姊知道此事後到警局報案提告；雄檢偵查時，王家老二喊冤，並拿出老爸生前寫下的切結書，認為自己只是遵從父親遺願回家處理家產，不算無故侵入他人建物，但檢察官認為，王男明知房產已在姊姊名下，卻以安放牌位為由闖入姊姊家，不能算是具有正當理由，因此偵結後依法起訴。

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