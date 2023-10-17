逆轉！罵邱于軒「垃圾議員」判賠20萬 再審翻案成功

臉書粉專「打馬悍將粉絲團」吳姓網友辱罵高雄市議員邱于軒「垃圾議員」，被判賠20萬元定讞，他提起再審，高等法院高雄分院審理後大逆轉。（記者鮑建信攝）

2023/10/17 07:56

〔記者鮑建信／高雄報導〕臉書粉專「打馬悍將粉絲團」吳姓網友辱罵高雄市議員邱于軒「垃圾議員」，被判賠20萬元定讞，他提起再審，高等法院高雄分院審理後大逆轉，認為邱以軒先前已獲賠1元，不能再求償，改判「不用賠」確定。

據了解，2019年5月9日，吳姓網友在臉書粉專「打馬悍將粉絲團」PO文，以「垃圾議員」、「還不夠垃圾？」等語辱罵邱于軒，被求償精神撫慰金1元，並登報道歉啟事。

請繼續往下閱讀...

被告吳男主張，法律對於評論公共利益與代議士職責，應有最大限度的維護，認為發言有關公共利益，否認侵害她名譽。

2021年3月間，吳男被判敗訴，上訴高雄高分院後，維持1元賠償，道歉聲明則改登電子即時新聞及在他個人臉書刊登，他仍然不服。由於憲法法庭宣告「強制公開道歉」違憲，最高法院將強制道歉部分廢棄發回高雄高分院，賠償1元部分則定讞。

更一審開庭，邱于軒針對道歉部分，變更要求賠償30萬元精神撫慰金，法官認為吳男辱罵行為，與公共利益無關，逾越言論自由範圍，已屬人身攻擊，判賠20萬元並定讞。

吳男仍不死心，提起再審，高雄高分院再審庭認為，邱于軒先前已求償1元勝訴定讞，不能再提起求償，改判邱于軒敗訴並定讞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法