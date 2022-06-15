高市議員邱于軒告網友獲賠1元確定 公開道歉廢棄發回

國民黨籍高雄市議員邱于軒控告網友妨害名譽，改提民事訴訟求償1元並公開道歉，二審判網友應賠1元並在電子報和個人臉書聲明道歉；由於憲法法庭宣告「強制公開道歉」違憲，最高法院將強制道歉部分廢棄發回高雄高分院，並駁回1元部分的上訴，網友確定要賠償1元。（資料照）

2022/06/15 12:04

〔記者張文川／台北報導〕國民黨籍高雄市議員邱于軒，3年前不滿吳姓網友在臉書粉專「打馬悍將粉絲團」貼文下，留言罵她「沒有素養的垃圾議員」等，控告吳妨害名譽經檢方不起訴後，改提民事訴訟求償1元並公開道歉，二審判吳應賠1元並在電子報和個人臉書聲明道歉；由於憲法法庭今年2月宣告「強制公開道歉」違憲，最高法院將強制道歉部分廢棄發回高雄高分院，並駁回1元部分的上訴，吳確定要賠償1元。

一審高雄地院去年3月判吳應賠償1元，並在4家主要報社全國版刊登半版道歉聲明；二審高雄高分院去年12月改判，維持賠償1元，但公開道歉聲明改為在某新聞網電子即時刊登，並刊登在吳的個人臉書置頂7日即可。

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判決指出，2019年5月9日，臉書粉專「打馬悍將粉絲團」有人Po文指出「國民黨邱于軒議員，有夠神奇，今天在高雄市議會不質詢韓國瑜，卻在質詢民進黨簡議員」，吳姓網友在下方留言表示：「沒有素養的垃圾議員，邱于軒上次還造謠海音開放了，民眾只會去上廁所沒錢聽音樂」，邱于軒發現後，在下方留言說「已截圖，感謝指教」。

吳姓網友仍不甘示弱，再嗆：「我們可不像你們韓粉那樣無恥到處謾罵灌爆，我只是同溫層敘述事實而已，霸凌個屁，侵門踏戶討罵還裝委屈，要不要臉？」。幾天後吳得知邱于軒已提告，又留言 ：「我被告了耶，讓大家欣賞一下這垃圾的玻璃心吧」。

刑事方面，高雄地檢署認為吳不構成妨害名譽，處分不起訴。邱于軒另提民事告訴，求償象徵性的1元並在4報道歉。一審認為邱抽象謾罵貶損邱的名譽和人格，判邱勝訴，全准其訴求；二審認為吳的言論只發生在網路，無須在平面媒體道歉，改判在電子報即時新聞區刊登道歉聲明1天，並在個人臉書置頂道歉連續7天。

案經上訴，最高法院依據憲法法庭釋憲意旨，廢棄本案關於強制公開道歉的判決，發回高雄高分院更審；賠償1元的部分，則駁回吳的上訴確定。

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