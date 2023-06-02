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    小三傳訊人夫「我才明白沒名分有多可憐」 法官判賠元配8萬元

    小三LINE傳訊息給人夫「一路走到現在看不到未來」、「我才明白沒名分有多可憐」，被人妻抓包。基隆地院近日宣判，判決蔡女要賠償元配8萬元精神慰撫金。（示意圖）

    小三LINE傳訊息給人夫「一路走到現在看不到未來」、「我才明白沒名分有多可憐」，被人妻抓包。基隆地院近日宣判，判決蔡女要賠償元配8萬元精神慰撫金。（示意圖）

    2023/06/02 16:17

    〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市一名林姓人夫替蔡姓「小三」修繕房子期間，經常夜不歸營，直到元配發現先生手機通訊軟體LINE上，出現蔡女傳來：「一路走到現在看不到未來」、「我才明白沒名分有多可憐」，才驚覺先生出軌。基隆地院審理後，判決蔡女要賠償元配8萬元精神慰撫金。

    人妻提訴指出，她與先生是在2012年結婚，2人婚後育有1名子女，先生是在前年底結識蔡姓女子後，開始作息不正常，經常夜不歸營，引發她起疑，查看先生手機發現，手機通訊軟體LINE上有蔡女傳來的訊息：「一路走到現在看不到未來」、「除了等待還是等待」、「這些微不足道的事情到你這裡都變成奢侈」、「我才明白沒名分有多可憐」、「比起拖延受困寧願果決短痛」、「不要因為我不會吵鬧就讓我一直委屈著」等內容，才驚覺先生出軌。

    蔡女指控，蔡女不僅傳送曖昧訊息給先生，還經常與先生出遊，先生甚至經常到蔡女住處過夜，2人疑似長期同居，已侵害她的配偶權，向蔡女求償80萬元精神慰撫金。

    蔡女抗辯指出，她是透過友人介紹結識林男，去年6月間委託林男幫忙修繕房屋，林男才會短暫進出她住處，2人僅為一般正常朋友，並未逾越男女關係。

    但法院認為，蔡女向已婚林男傳達沒有名分的委屈心情，期待林男能正視並解決，並非一般同事、朋友間會提及的話題，可見蔡女與林男之間關係親密，已逾越一般人社交往來行為，蔡女所為已破壞元配家庭生活，判決蔡女要賠償人妻8萬元精神慰撫金，可上訴。

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