她出軌！他嫖妓！夫妻各自蒐證互告 法官都判賠

陳姓夫婦互控民事官司，高雄高分院判決兩造互有勝負。（情境照）

2023/05/16 07:23

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市陳姓夫婦感情不睦分居，分別出軌、嫖妓，相互求償精神慰撫金，業經高等法院高雄分院審結，認定雙方均有過失，判決夫妻分別賠償對方30萬和15萬元定讞。

據了解，陳姓夫婦結婚10多年，育有2子，丈夫懷疑2016年太太帶著小孩返回娘家住處後疑似「有小王」，經派人跟監蒐證，果然發現太太2021年8月14日至15日和男友同遊台東、花蓮並同宿，要求2人連帶賠償200萬元精神慰撫金。

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陳妻否認越軌，反控丈夫在外嫖妓、影響她名譽，求償60萬元精神撫慰金。

陳妻的「男友」說，直到接獲開庭通知才知道陳妻已婚，堅稱雙方未發生性關係，他和陳妻都反指陳夫派人偷拍錄影，沒有證據能力。

橋頭地院根據兩造提出的證據，認定陳妻和男友並未同宿發生性關係，但確有牽手等親暱舉動，該男友事先不知道陳妻有家室，判決陳妻要賠償其夫15萬元遮羞費，其男友不用賠償。

至於陳妻反訴部分，法官認定陳夫透過友人安排性交易，網頁截圖中女子身著情趣裝扮，並經標示其身高、體重、罩杯，記載其服務時間、地點、基本服務項目（殘廢澡、按摩、小親親、水中簫）、收費方案等情，確有性交易行為，判決陳夫應賠償30萬元。

不過，陳姓夫婦均不服上訴，高等法院高雄分院開庭調查，認為原審認事用法，並無不妥，判決兩造均駁回定讞。

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