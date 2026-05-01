西門町6/1起全面禁菸 吸菸室只有3間還「限時開放」

西門捷運站四號出口吸菸室。（記者孫唯容攝）

台北市西門町商圈6月1日起全面禁菸，成為北市第一個「常態性無菸商圈」，商圈設3處戶外負壓式吸菸室，5月份擇日啟用。不過記者實地走訪發現，捷運西門站四號出口的吸菸室劃分在公告的禁菸範圍之外，更「限時」上午8點凌到晨12點，民眾質疑深夜想吸菸怎麼辦？衛生局說，正式啟用全台首座負壓式吸菸室時，一併公告相關管理辦法。

根據台北市衛生局公告，西門町商圈6月1日起除了吸菸區外不得吸菸，未設吸菸區者則全面禁止吸菸場所，實施禁菸措施範圍東至中華路一段、西至西寧南路、南至成都路、北至漢口街二段所圍的平面區域，包含邊界騎樓及人行道。違者可依菸害防制法處新台幣2000元以上1萬元以下罰鍰。

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市府在捷運西門站周邊的捷運西門站四號出口、中華路與峨眉街交叉口、武昌街與漢中街交叉口設置3處戶外負壓式吸菸室，大小分別為16平方公尺（約4.48坪）、16平方公尺、6平方公尺（約1.81）。台北市新工處，負壓式吸菸室預計完成相關測試後，在5月份擇日啟用。

記者實地走訪，硬體設施已建置完畢，但捷運西門站四號出口的吸菸室卻劃分在公告的禁菸範圍之外。經營手機殼店的游老闆指出，西門町成為禁菸商圈，身為吸菸者確實會造成困擾，但確實該尊重不願吸二手煙的民眾。他也發現，西門町占地廣大、遊客眾多，比較起來，3個吸菸區空間偏小，建議市府應增加點位，而西門站四號出口的吸菸室不在禁菸範圍內，距離西門徒步區有一段距離，認為設置在那裡意義不大。

在地小吃店家的楊先生也說，確實該尊重沒抽菸的民眾，對於在地店家相對比較麻煩，因為休息時間很短暫，「但是吸菸室設在比較遠的地方，走路過去再回來休息時間都用完了」，而且假設遇到都是吸菸室內都是民眾，沒有空間可以使用，也會成為問題。

此外，吸菸室外明定開放使用為上午8點到凌晨12點。據了解，背後原因為擔憂有街友進駐。民眾李先生認為，雖然晚間西門町人潮減少，但是屆時有抽菸需求可以去哪？無煙台灣協會發起人代表王郁揚說，吸菸室設有開放時間，難道代表「灰姑娘魔法結束」，大家就可以在外面吸菸了嗎？

衛生局說，西門站四號出口旁的吸菸室就在KTV旁，長期是抽菸熱點；在負壓吸菸室啟用後也會將附近劃為禁菸區；市府推動無菸城市的目的，在於讓不吸菸的市民免於二手菸危害，同時引導吸菸者於指定區域吸菸，達到有效分流。衛生局進一步說明，包含東京在內的國際城市的戶外吸菸區多設有使用時間規範；市府將待正式啟用全台首座負壓式吸菸室時，一併公告相關管理辦法。

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位於中華路、峨眉街交叉口的吸菸室。（記者孫唯容攝）

吸菸室明定上午8點到凌晨12點開放。（記者孫唯容攝）

武昌街、漢中街口的吸菸室只有6平方公尺，民眾質疑空間不夠。（記者孫唯容攝）

實施禁菸措施範圍為，東至中華路一段、西至西寧南路、南至成都路、北至漢口街二段所圍的平面區域，包含邊界騎樓及人行道。（台北市衛生局提供）

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