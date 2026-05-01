為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    「金門迎城隍」熱鬧啟動 陣頭相隔15年將到金湖鎮踩街祈福

    2026/05/01 20:05 記者吳正庭／金門報導
    金門縣副縣長李文良（左一）執龍頭率領親子蜈蚣座，為「金門迎城隍」暖身揭開序幕。（記者吳正庭攝）

    金門縣副縣長李文良（左一）執龍頭率領親子蜈蚣座，為「金門迎城隍」暖身揭開序幕。（記者吳正庭攝）

    離島地區首個國家級「重要民俗」的「金門迎城隍」農曆4月12日登場。金城鎮公所今天敲鑼打鼓，宣告浯島城隍文化觀光季自5月1日舉辦至5月28日，並預告今年迎城隍陣頭將前往東半島金湖鎮踩街祈福。

    金門迎城隍－浯島城隍文化觀光季由副縣長李文良、金城鎮長李誠智、鎮民代表會主席郭永隆、浯島城隍廟主委楊耀芸等人共同敲鑼，象徵這場為期1個月金門年度最大的宗教盛事「迎城隍」系列開始啟動。

    李誠智說，報名就秒殺的親子蜈蚣座嘉年華5月23日登場，5月4日上午9點受理報名，名額有限，籲請家長注意。此外，「地方特色藝陣大遊行」率先於2日下午4點30分到晚間8點30分登場。

    李文良說，迎城隍是個「很Local」非常具有在地特色的活動，所謂「越Local、越國際」，剛剛就看到許多中國和外國朋友，足證這項活動受歡迎程度。縣府將持續與金城鎮公所、浯島城隍廟合作，把金門這項珍貴的文化資產推向國際，讓遊客能感受到這項傳承300多年的文化魅力

    楊耀芸說，今年是浯島城隍遷治346週年，以往隨著城隍爺巡遊金城鎮4境的陣頭，將在紀念日前1天，即農曆4月11日前往金湖鎮踩街遊行，這是繼建國100年擴大迎城隍規模，15年來陣頭首次前往金湖鎮，盼邀請金湖鎮民隔日前往金城鎮參與「迎城隍」盛事。

    楊耀芸說，除了向台灣各縣市30多間廟宇、600多人發出邀請，也向中國福建廈門等地邀請30餘間宮廟、1000多名信眾，抵金門共襄盛舉。

    金城鎮公所表示，農曆4月12日是浯島城隍遷治金城鎮后浦的日子，「金門迎城隍」完整呈現傳統閩南宗教儀典風貌，2013年獲文化部指定為離島地區首個國家級「重要民俗」，也是浯島城隍文化觀光季的重頭戲。

    迎城隍系列活動包括地方特色藝陣踩街、蜈蚣座體驗、主題繪畫比賽、祈福活動及專人導覽後浦小鎮等，相關訊息可關注「金城今晨」臉書粉絲專頁。

    小朋友坐在蜈蚣座上靜待「啟動」。（記者吳正庭攝）

    小朋友坐在蜈蚣座上靜待「啟動」。（記者吳正庭攝）

    金門迎城隍－浯島城隍文化觀光季啟動儀式，在「公背婆」表演中熱鬧開場。（記者吳正庭攝）

    金門迎城隍－浯島城隍文化觀光季啟動儀式，在「公背婆」表演中熱鬧開場。（記者吳正庭攝）

    金門迎城隍－浯島城隍文化觀光季啟動儀式中，神輦是地區陣頭文化的重要養分。（記者吳正庭攝）

    金門迎城隍－浯島城隍文化觀光季啟動儀式中，神輦是地區陣頭文化的重要養分。（記者吳正庭攝）

    金門迎城隍－浯島城隍文化觀光季隆重啟動。（記者吳正庭攝）

    金門迎城隍－浯島城隍文化觀光季隆重啟動。（記者吳正庭攝）

    金門迎城隍－浯島城隍文化觀光季隆重啟動，副縣長李文良（中右）、金城鎮長李誠智（中左）等人共同主持敲鑼儀式。（記者吳正庭攝）

    金門迎城隍－浯島城隍文化觀光季隆重啟動，副縣長李文良（中右）、金城鎮長李誠智（中左）等人共同主持敲鑼儀式。（記者吳正庭攝）

    金門迎城隍－浯島城隍文化觀光季隆重啟動，多位關心金城鎮民俗發展的里長走在隊伍前開路 。（記者吳正庭攝）

    金門迎城隍－浯島城隍文化觀光季隆重啟動，多位關心金城鎮民俗發展的里長走在隊伍前開路 。（記者吳正庭攝）

    「金門迎城隍」將於農曆4月12日登場，金城鎮公所先推出迷你版的蜈蚣座遊行為活動暖身。（記者吳正庭攝）

    「金門迎城隍」將於農曆4月12日登場，金城鎮公所先推出迷你版的蜈蚣座遊行為活動暖身。（記者吳正庭攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播