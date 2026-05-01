「金門迎城隍」熱鬧啟動 陣頭相隔15年將到金湖鎮踩街祈福

金門縣副縣長李文良（左一）執龍頭率領親子蜈蚣座，為「金門迎城隍」暖身揭開序幕。（記者吳正庭攝）

離島地區首個國家級「重要民俗」的「金門迎城隍」農曆4月12日登場。金城鎮公所今天敲鑼打鼓，宣告浯島城隍文化觀光季自5月1日舉辦至5月28日，並預告今年迎城隍陣頭將前往東半島金湖鎮踩街祈福。

金門迎城隍－浯島城隍文化觀光季由副縣長李文良、金城鎮長李誠智、鎮民代表會主席郭永隆、浯島城隍廟主委楊耀芸等人共同敲鑼，象徵這場為期1個月金門年度最大的宗教盛事「迎城隍」系列開始啟動。

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李誠智說，報名就秒殺的親子蜈蚣座嘉年華5月23日登場，5月4日上午9點受理報名，名額有限，籲請家長注意。此外，「地方特色藝陣大遊行」率先於2日下午4點30分到晚間8點30分登場。

李文良說，迎城隍是個「很Local」非常具有在地特色的活動，所謂「越Local、越國際」，剛剛就看到許多中國和外國朋友，足證這項活動受歡迎程度。縣府將持續與金城鎮公所、浯島城隍廟合作，把金門這項珍貴的文化資產推向國際，讓遊客能感受到這項傳承300多年的文化魅力

楊耀芸說，今年是浯島城隍遷治346週年，以往隨著城隍爺巡遊金城鎮4境的陣頭，將在紀念日前1天，即農曆4月11日前往金湖鎮踩街遊行，這是繼建國100年擴大迎城隍規模，15年來陣頭首次前往金湖鎮，盼邀請金湖鎮民隔日前往金城鎮參與「迎城隍」盛事。

楊耀芸說，除了向台灣各縣市30多間廟宇、600多人發出邀請，也向中國福建廈門等地邀請30餘間宮廟、1000多名信眾，抵金門共襄盛舉。

金城鎮公所表示，農曆4月12日是浯島城隍遷治金城鎮后浦的日子，「金門迎城隍」完整呈現傳統閩南宗教儀典風貌，2013年獲文化部指定為離島地區首個國家級「重要民俗」，也是浯島城隍文化觀光季的重頭戲。

迎城隍系列活動包括地方特色藝陣踩街、蜈蚣座體驗、主題繪畫比賽、祈福活動及專人導覽後浦小鎮等，相關訊息可關注「金城今晨」臉書粉絲專頁。

小朋友坐在蜈蚣座上靜待「啟動」。（記者吳正庭攝）

金門迎城隍－浯島城隍文化觀光季啟動儀式，在「公背婆」表演中熱鬧開場。（記者吳正庭攝）

金門迎城隍－浯島城隍文化觀光季啟動儀式中，神輦是地區陣頭文化的重要養分。（記者吳正庭攝）

金門迎城隍－浯島城隍文化觀光季隆重啟動。（記者吳正庭攝）

金門迎城隍－浯島城隍文化觀光季隆重啟動，副縣長李文良（中右）、金城鎮長李誠智（中左）等人共同主持敲鑼儀式。（記者吳正庭攝）

金門迎城隍－浯島城隍文化觀光季隆重啟動，多位關心金城鎮民俗發展的里長走在隊伍前開路 。（記者吳正庭攝）

「金門迎城隍」將於農曆4月12日登場，金城鎮公所先推出迷你版的蜈蚣座遊行為活動暖身。（記者吳正庭攝）

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