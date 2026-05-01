2026桃園龍岡米干節「長街宴」登場 明最後一天還有火把祈福

2026桃園龍岡米干節「長街宴」活動吸引許多民眾參加。（圖由桃園市政府提供）

「2026桃園龍岡米干節」系列活動「龍岡米干－黑白大廚」、哈尼族「長街宴」，今天登場，成功吸引許多民眾同歡，明天（2日）將迎來火把節壓軸的「火把祈福」儀式，屆時祭火台會點燃象徵「團結與平安」的篝火，還有打歌共舞。

「龍岡米干－黑白大廚」集結10家在地特色店家，提供多款米干給民眾試吃，加上趣味摸彩活動，讓民眾在歡樂氣氛中遍嘗滇、緬、泰飲食精華；每年開賣即秒殺的「長街宴」，今年同樣吸引許多民眾共襄盛舉，遵循雲南哈尼族傳統，擺設長桌，與親友共享經典滷味、炸豌豆粉、紹子米干、泰北茶飲等美食。

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明天是桃園龍岡米干節的最後一天，除龍岡大操場有最後一場《美味當家》舞台劇演出外，閉幕式則將在忠貞新村文化園區舉辦，包括火把節壓軸的「火把祈福」儀式、打歌活動等，熱鬧可期，桃園市政府觀光旅遊局提醒，今年推出「商圈聯合消費券抽獎活動」，祭出「萬元餐券」大獎。

2026桃園龍岡米干節「長街宴」活動吸引許多民眾參加。（圖由桃園市政府提供）

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