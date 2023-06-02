交往4年打過數不清的炮！分手前最後兩炮害她慘賠20萬

潘姓女子遇到感情騙子淪小三，提分手後又發生兩次性行為害她慘賠20萬元。示意圖。（情境照）

2023/06/02 11:54

〔記者黃佳琳／高雄報導〕男子阿強（化名）與妻子結婚27年後出軌，他暪著已婚身分跟潘姓女子交往，兩人在交往的4年期間發生過數不清次數的性行為，潘女偶然間發現阿強已婚，氣得跟他提分手，但禁不住情慾暗流又發生兩次性行為；阿強的妻子劉女得知丈夫外遇，向潘女提告求償90萬元，法官雖認定潘女也是感情的受害者，但她得知阿強有老婆後，還跟他發生兩次性行為，判她應賠20萬元。

判決指出，阿強（化名）與妻子結婚27年，兩人育有3名子女；2016年，阿強偶然認識潘女，他暪著已婚的身分開始追求，1年後，潘女的心被阿強融化，兩人成為情侶，並四處遊山玩水、吃遍美食，交往4年期間，更發生數不清次數的性行為。

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阿強和潘女感情正濃烈時，還曾拍下多張性愛照，後來潘女與阿強相處發生問題，潘女有意分手，但阿強不同意，還拿兩人性愛照威脅，潘女隱忍繼續跟阿強交往，直到2021年間，潘女意外得知阿強竟是人夫，她一氣之下把阿強的聯絡方式全部封鎖，阿強為挽回感情，只好寫電子郵件道歉，請潘女不要封鎖他。

結果阿強的電子郵件被妻子劉女看到，並找到他與潘女合照的性愛照，劉女氣炸，認為潘女破壞她的婚姻，提告求償90萬元；高雄地院審理時，潘女泣訴自己也是感情的受害者，並拿出阿強寫給她的電子郵件，證明自己是在不知情的狀況下變成小三。

法官認為潘女確實不知阿強已婚才跟他交往，且發現阿強騙人後也斷然提出分手，但潘女卻又在提分手後，跟阿強發生兩次性行為，因此認定這兩次性行為是她明知對方已婚的情況下發生，已侵害原配劉女的權益，因此判她應賠20萬元，可上訴。

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