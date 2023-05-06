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    老婆討客兄還逼「淨身出戶」 醋男抓狂當女兒面前狂刺她8刀

    潘男刺傷妻子後逃逸一天向警方投案。（民眾提供）

    潘男刺傷妻子後逃逸一天向警方投案。（民眾提供）

    2023/05/06 10:28

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕潘男和妻子長期感情不睦，潘不滿賺來的錢都被老婆拿去賭光，更質疑老婆出軌、對婆婆不孝，兩人協議離婚時，潘妻要求丈夫「淨身出戶」，潘不甘一生奮鬥的積蓄被老婆全部捲走養小王，竟當著女兒的面狂刺老婆8刀，女兒報警將母親送醫挽回一命，二審依殺人未遂罪判潘男徒刑6年8月定讞；潘妻另提民事求償308萬餘元，法官判潘男應賠138萬餘元。

    判決指出，去年1月21日清晨4點多，潘姓男子拿了一把長約30公分的料理刀，走進女兒房間，當時女兒還沒睡，正在床上滑手機，潘妻則是睡在女兒床上，潘男不管女兒，直接拿刀朝老婆背上狠刺8刀，嘴裡還喊著「妳討客兄，要讓妳死（台語）」。

    女兒見狀上前推開潘男，潘男見妻子倒在血泊中，離家開車落跑，期間還換車，一路逃往屏東枋寮、高雄林園、大寮等地，因為找不到朋友可幫忙，也不知要去哪裡，只好開車亂晃，最後在友人勸說下，隔天下午向警方投案。

    潘男落網時供稱，妻子染有賭博惡習，把他辛苦所賺的錢賭光，還跟賭友出軌，更對婆婆不孝，逼他帶著母親另覓住處，兩人協議離婚時，妻子還要求分配全部家產，再與新歡雙宿雙飛，他無法忍受如此奇恥大辱，才會動手殺妻。

    一、二審理時，潘男一直訴說妻子的種種不是，更說自己罹患重鬱症，但法官根據醫院鑑定報告，認定潘男行凶時仍意識，具有辨識能力，不符減刑要件，且潘妻遇刺後傷勢嚴重，若不是女兒剛好在家即時阻攔，並緊急呼叫救護車，潘妻恐已遭遇不測，一審認定潘男犯後態度不加，依殺人未遂罪重判潘男徒刑7年6月；潘不服認為量刑過重上訴，二審法官認為他坦承犯行，改判徒刑6年8月。

    潘妻另提民事求償308萬餘元，高雄地院審理時，潘男說自己和妻子結婚16年來，妻子都沒有工作，家中經濟全靠他，身上沒有太多存款，並拿出妻子和小王的鹹溼對話紀錄，證明妻子對婚姻不忠；法官認定潘妻確實出軌，但出軌侵害配偶權和潘男殺妻不能混為一談，因此判他應賠138萬餘元，可上訴。

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