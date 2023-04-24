「我要玩強姦！」驚見人夫和小三鹹濕對話 元配怒告

人夫和小三露骨對話洩姦情，新竹地院判小三須賠償人妻40萬。（情境照）

2023/04/24 08:38

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕結婚20多年的陳女在3年前一直被先生逼迫離婚，她抵死不從，後來在先生手機內發現先生與小三的性愛影片，且對話極為鹹濕露骨，包括「我要玩強姦」、「A片才插那」、「反正妳菊花必開矣」，憤而對小三求償100萬元，新竹地院判賠40萬。

結婚20多年的陳女說，先生范男突然於3年前無理由一直急著逼她離婚，她深感納悶並堅持不肯離婚，要求范男說明原因，後來她在先生手機內，發現先生與鄭女有不正當往來親密照片、性愛影片，始知二人早已不正當往來多年，她震驚之下，憤而對鄭女求償精神慰撫金100萬元。

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法官勘驗二人對話，發現有「我要玩強姦」、「妳躺好我會拉開你的雙腳插進去」、「讓你爽翻天」、「A片才插那」、「反正妳菊花必開矣」等話語，足見二人有逾越一般社交行為之不正常男女關係。

由范男拍攝照片可知兩人的互動親密，且衣服裝扮、外觀髮型、拍攝地點各有不同，鄭女有短髮也有長髮照片，身穿四季不同衣服，甚至旅遊地點也各有不同，而范男則有光頭和留髮造型，鄭女視訊照片中有反手解扣背部內衣，或僅穿內衣裸露上身與范男視訊情形，足認二人有長時間進行情趣視訊情事。

法官認為，由於事後夫妻已離異，足見鄭女確有侵害配偶權，破壞他人婚姻幸福情節重大，最後判賠40萬元。

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