為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

偷天換日門都沒有！BMW車牌吊銷改掛試車牌 警識破開罰

停在台南南區觀光城路旁的白色BMW轎車懸掛試車牌，被員警識破依法開罰。（圖由警方提供）

停在台南南區觀光城路旁的白色BMW轎車懸掛試車牌，被員警識破依法開罰。（圖由警方提供）

2024/07/03 17:00

〔記者王俊忠／台南報導〕近日上午時段，台南市警局六分局金華派出所巡邏員警接獲民眾報案、指轄內「觀光城」有車輛違規停車擋住出入口。員警前往查看、果然在觀光城內道路發現1輛白色BMW轎車懸掛第二類的試車牌，未緊靠道路右側停放。警方拍照蒐證、查出車牌已註銷，BMW車是掛「試車牌」規避查緝，即當場拆車牌查扣，並依道交條例舉發開罰。

員警在場比對BMW車的車籍資料與車款、車色，發現該車牌照早已註銷且所有人為自然人，不符合第二類試車牌車主申請資格（必須是合法商業登記汽車買賣業）。顯然BMW車是懸掛試車號牌躲避員警查察，警方除依規定當場拆除車牌扣繳外，且對試車牌提供他車懸掛及懸掛他車車牌者，兩者均依據道路交通管理處罰條例第12條舉發處罰並吊銷其牌照。車主車輛如要繼續使用，需另外向公路監理機關申領新車牌，才能合法上路。

警方提醒，依據道路交通管理處罰條例第12條第1項第5款規定︰「牌照借供他車使用或使用他車牌照，處汽車所有人新台幣3600元以上10800元以下罰鍰，並禁止其行駛」；另依據道路交通管理處罰條例第12條第4項規定︰「汽車未領用有效牌照、懸掛他車號牌或未懸掛號牌於道路停車者，依第1項規定處罰，汽車並當場移置保管及扣繳其牌照」。

車牌視同車輛的識別證明，警方表示，如果您的機車、汽車車牌因某些原因，致產生車牌註銷、吊銷等問題，車主車輛如要繼續使用，需於吊銷（扣）期滿後，另向公路監理機關申領新車牌，始得合法上路，以免被員警查獲受罰。

警方並說，曾發現有些民眾想避免遭科技執法等設備取締，會利用加、減筆畫等方式或懸掛壓克力假車牌方法變造車牌，雖然只是在車牌上加、減筆畫，但將會嚴重影響辨識，誤導取締單位，一旦被攔查發現，就不是只有交通違規罰單這麼簡單，將依刑法行使變造特種文書罪移送法辦，最高可處1年以下徒刑、拘役或300元以下罰金。

停在台南南區觀光城路旁的白色BMW轎車懸掛試車牌，被員警識破依法開罰。（圖由警方提供）

停在台南南區觀光城路旁的白色BMW轎車懸掛試車牌，被員警識破依法開罰。（圖由警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
8交通微罪不開放檢舉6/30上路 中警：加強違規取締
2024/06/27 17:05

8交通微罪不開放檢舉6/30上路 中警：加強違規取締
8項交通微罪不開放檢舉大違停來臨？ 李孟諺：警方可告發
2024/06/30 16:12

8項交通微罪不開放檢舉大違停來臨？ 李孟諺：警方可告發

把陽光、 微風搬進家！高雄絕美植感宅
8項違規不開放民眾檢舉！道交條例新制6/30起施行
2024/06/27 07:48

8項違規不開放民眾檢舉！道交條例新制6/30起施行
知道闖禍了？柴犬衝路口害2車擦撞 飼主帶著牠開溜
2024/06/22 11:01

知道闖禍了？柴犬衝路口害2車擦撞 飼主帶著牠開溜

台新玫瑰卡、太陽卡翻新 回饋再升級
社會今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播