偷天換日門都沒有！BMW車牌吊銷改掛試車牌 警識破開罰

停在台南南區觀光城路旁的白色BMW轎車懸掛試車牌，被員警識破依法開罰。（圖由警方提供）

2024/07/03 17:00

〔記者王俊忠／台南報導〕近日上午時段，台南市警局六分局金華派出所巡邏員警接獲民眾報案、指轄內「觀光城」有車輛違規停車擋住出入口。員警前往查看、果然在觀光城內道路發現1輛白色BMW轎車懸掛第二類的試車牌，未緊靠道路右側停放。警方拍照蒐證、查出車牌已註銷，BMW車是掛「試車牌」規避查緝，即當場拆車牌查扣，並依道交條例舉發開罰。

員警在場比對BMW車的車籍資料與車款、車色，發現該車牌照早已註銷且所有人為自然人，不符合第二類試車牌車主申請資格（必須是合法商業登記汽車買賣業）。顯然BMW車是懸掛試車號牌躲避員警查察，警方除依規定當場拆除車牌扣繳外，且對試車牌提供他車懸掛及懸掛他車車牌者，兩者均依據道路交通管理處罰條例第12條舉發處罰並吊銷其牌照。車主車輛如要繼續使用，需另外向公路監理機關申領新車牌，才能合法上路。

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警方提醒，依據道路交通管理處罰條例第12條第1項第5款規定︰「牌照借供他車使用或使用他車牌照，處汽車所有人新台幣3600元以上10800元以下罰鍰，並禁止其行駛」；另依據道路交通管理處罰條例第12條第4項規定︰「汽車未領用有效牌照、懸掛他車號牌或未懸掛號牌於道路停車者，依第1項規定處罰，汽車並當場移置保管及扣繳其牌照」。

車牌視同車輛的識別證明，警方表示，如果您的機車、汽車車牌因某些原因，致產生車牌註銷、吊銷等問題，車主車輛如要繼續使用，需於吊銷（扣）期滿後，另向公路監理機關申領新車牌，始得合法上路，以免被員警查獲受罰。

警方並說，曾發現有些民眾想避免遭科技執法等設備取締，會利用加、減筆畫等方式或懸掛壓克力假車牌方法變造車牌，雖然只是在車牌上加、減筆畫，但將會嚴重影響辨識，誤導取締單位，一旦被攔查發現，就不是只有交通違規罰單這麼簡單，將依刑法行使變造特種文書罪移送法辦，最高可處1年以下徒刑、拘役或300元以下罰金。

停在台南南區觀光城路旁的白色BMW轎車懸掛試車牌，被員警識破依法開罰。（圖由警方提供）

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