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25歲雲林警休假運動倒臥校園不治 同仁：處理長輩走失讓人心暖

李姓警員日前協助一件長輩迷路案，花了8小時找到迷路老翁，更不忘趕緊為他買熱食充飢。（圖由台西警分局提供）

李姓警員日前協助一件長輩迷路案，花了8小時找到迷路老翁，更不忘趕緊為他買熱食充飢。（圖由台西警分局提供）

2024/07/03 17:30

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台中保四警察中午運動 疑心血管疾病猝死校園

〔記者李文德／雲林報導〕台中沙鹿區25歲保四李姓員警，奉派支援雲林縣台西警分局橋頭派出所，昨休假返家休息，到附近國小運動疑似因心臟血管疾病倒臥校園，經急救不治。台西警分局同仁接獲消息為他感到惋惜不捨。同仁表示，李員盡忠職守，更熱心公益，上個月幫助86歲老翁走失案，如今天人永隔，非常難過。

台西警分局表示，李員是保四總隊派遣到橋頭派出所支援的警力，去年10月到任，服務期間非常盡忠職守且熱心公益，對於當地長輩需求都熱誠回應，工作表現良好，體能成績也都合格。李員昨今兩天都畫休，想不到昨日便發生令人感到婉惜之事，目前已派員前往慰問，更會協助家屬處理後事。

「非常難過」，派出所同仁表示，李員5月時才處理一件長輩走失案，86歲老翁從嘉義中埔鄉騎車工作，一時迷路遠騎60公里路途。他獲報後便展開調查，花8個多小時才找到，也趕緊送上熱食讓一整天未進食的老翁充飢，更會對長輩不時地關心，讓人心暖。想不到放假回去就天人永隔，為他感到痛心。

中市警局清水警分局調查，李員昨中午1點到住處附近國小運動，被民眾通報倒臥該國小的操場上，警方及救護人員到達現場已無呼吸心跳等生命跡象，送醫後當日下午不治。

沙鹿警方並未發現外力介入跡象，報請台中地檢署檢察官相驗時，法醫初步研判，猝死主因疑為心臟血管方面的疾病，家屬則強調，李員並無相關疾病史，但對死因沒有提出異議，全案已由檢方相驗完成後結案。

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