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澎湖馬公女警租屋處猝死 檢警相驗釐清

馬公警分局黃姓女警在石泉租屋居住，昨天因身體不適請假返家休息，事後卻被發現意外猝死。（馬公警分局提供）

馬公警分局黃姓女警在石泉租屋居住，昨天因身體不適請假返家休息，事後卻被發現意外猝死。（馬公警分局提供）

2024/06/04 10:36

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣馬公警分局39歲黃姓內勤女警昨（3）日下午因身體不適請假返回石泉租屋處休息，晚間7時12分許，林姓友人前往探視，竟發現黃女倒臥住處、已無生命跡象，緊急打119報案請求救護，黃員送醫急救仍告不治，今（4）日家屬已由高雄趕抵澎湖，會同檢察官進行相驗，釐清死因。

馬公警分局表示，黃姓女警昨日中午因稱身體不適，請假返回住處休息；黃員2018年分發至馬公警分局迄今，平時工作認真，勤務落實，作息正常，與同事相處融恰，唯近年來因健康因素，分局整體考量之後，彈性調整黃員辦理內勤工作。

根據了解，家住高雄的黃姓女警畢業於2016年警員特考班，畢業後分發至馬公分局啟明派出所，後又調派警備隊等單位；目前在馬公警分局二組服務。因黃女長期身體不適，才會由外勤自動請調內勤服務，但死因是否與身體不適有關，不能排除任何可能性，由檢察官相驗後釐清死因。

案發第一時間，馬公警分局長呂文廷獲知即趕抵醫院關心，但經急救後黃姓女員警仍宣告不治，警方已通知家屬，今日趕抵澎湖，會同檢察官相驗，案件發生後，馬公警分局全體同仁深表難過，全案除報請檢察官相驗以釐清案情之外，馬公警分局會全力協助黃員家屬辦理後續治喪事宜。

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