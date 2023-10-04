員警亂拖車 法官判高市警局賠無辜車主計程車錢

高雄陳姓男子愛車停紅線被拖走，事後發現紅線非市府繪設，提告替自己討回公道。示意圖。

2023/10/04 13:28

〔記者黃佳琳／高雄報導〕陳姓男子把愛車停在紅線上被員警拖吊，陳男事後發現，紅線不是政府單位劃設，而是被不知名的民眾亂畫，高市警局雖然把罰單撤銷並退還罰款，但陳男不甘心，提告求償精神慰撫金2000元及計程車費用200多元，法官認為陳男的「自由權」沒有被侵犯，所以警局不用賠精神慰撫金，但陳男為了去取回愛車時所花的錢，高市警局應賠償他搭計程車等費用。

判決指出，2020年9月12日晚上8點多，前鎮警分局員警巡邏發現陳姓男子的愛車停放在紅線，員警當場開單告發並通知拖吊車將車子拖走；陳男原本自知理虧，乖乖繳完罰單後發現，他停放車子的紅線並非政府單位所劃設，而是不知名的人士自行繪製，他不甘心被罰，於是提告行政訴訟勝訴後，高市府也把他所繳的罰金、拖吊費還他。

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但陳男認為，自己當時為了到拖吊場找回愛車，花了140元計程車費、繳罰單時也被超商收了13元代收費，加上交通違規退款申請影印費、匯費、信封及掛號費等，高市警察局還欠他350元，再加上精神慰撫金2000元，提告要求高市警局要賠他2350元。

高雄簡易庭審理時，市警局表示，員警拖吊過程並沒有錯，這條紅線是在合法紅線後面被延伸出來，才導致員警誤判，員警沒有任何故意過失。

法官認為，市警局的行政處分既然是瑕疵的處分，也被撤銷在案，警方拖吊車輛屬不法行使公權力，陳男可請求警方賠償，因此陳男為找回愛車所花費的計程車等費用，市警局應賠償267元；至於精神撫慰金部分，法官表示，陳男的「自由權」沒有被侵犯，所以警局不用賠精神慰撫金，可上訴。

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