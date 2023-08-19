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終結行人地獄！台中車站周邊停車亂象 1個月半取締拖吊逾1500輛

台中火車站及LaLaport周邊人行道充斥違規停車，形成行人地獄。（市府提供）

台中火車站及LaLaport周邊人行道充斥違規停車，形成行人地獄。（市府提供）

2023/08/19 20:32

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中三井LaLaport購物中心開幕後吸引大量人流及與車潮，附近人行道被違規停車占滿，成為另一個行人地獄，交通局整理火車站周邊人行空間，包括新民街、大智北路及復興路4段，警察局列為優先重點執法違停區域，開單、拖吊，整頓交通，1個半月就取締及拖吊逾1500輛汽機車，還給行人行走空間。

火車站及LaLaport購物中心周邊人行道，近期充斥違規停車亂象，占滿違停車輛，行人走不了人行道，只能走到馬路與車爭道，非常危險，被人詬病不已。

交通局與警察局近期針對台中火車站周邊，包括新民街、成功路、大智北路及復興路4段等路段加強取締，警察局統計，今年7月至8月15日間共取締人行道違規停車1456件、拖吊汽機車84輛。

交通局長葉昭甫指出，人行道是提供行人安全、無礙及舒適的通行空間，但常有機車違規停放人行道，不願停放合法停車格位，迫使行人需繞道行走於車道上，交通局與警察局已將火車站人行用路環境列入重點執法取締拖吊區域，加強巡查執法勤務，提高見警率，即時排除交通阻礙。

台中火車站及LaLaport周邊人行道充斥違規停車，形成行人地獄。（市府提供）

台中火車站及LaLaport周邊人行道充斥違規停車，形成行人地獄。（市府提供）

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