科技大廠不倫戀 1男偷吃人妻又劈腿 判賠50萬

科技大廠郭姓職員偷吃同事人妻，被高雄高分院判賠定讞。（記者鮑建信攝）

2023/10/13 21:52

〔記者鮑建信／高雄報導〕高雄知名科技公司大廠郭姓職員偷吃已婚女同事小雪（化名），得知她墮胎，還斥責嘿咻後為何沒去買藥吃，甚至又與另名女同仁有染，小雪因而向丈夫自白，高等法院高雄分院判決郭賠償50萬元精神撫慰金定讞。

人夫林男指出，結婚多年，家庭幸福美滿，但自去年6月間，懷疑其妻與公司郭姓同事關係非淺，小雪曾多次為郭訂餐外送、購買生活用品，並在汽車旅館嘿咻數十次，甚至懷孕、墮胎，憤而要求他賠償精神撫慰金100萬元。

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被告郭男則因心虛，沒有出庭答辯，也未提出書狀作任何聲明或陳述，形同放棄自身權益。

林妻則說，她和郭在2019年7月開始用LINE聊天，11月私下約會開始交往，並在隔年3月第2次見面時，就被他帶往屏東摩鐵「辦事」，她雖曾提議分手，但對方每次找她出來就想「炒飯」，後來懷孕去墮胎，還被他斥責為何事後沒去買藥吃。

地院判決郭賠償50萬元後，他提起上訴辯稱，知道小雪已婚後便分手，但她不願分手，繼續糾纏他，否認犯行，但被高雄高分院駁回並定讞。

據了解，郭男後來又與公司另名女同仁暗通款曲，小雪不滿被甩，因此告知丈夫內情，其夫則據她提供截圖、對話內容等證據求償。

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