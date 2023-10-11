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「醋男」要看女友手機引爭吵 警方到場查出毒品

趙姓男子懷疑女友劈腿搶著看手機，爭執聲太大引起鄰居不滿報案。（民眾提供）

趙姓男子懷疑女友劈腿搶著看手機，爭執聲太大引起鄰居不滿報案。（民眾提供）

2023/10/11 17:13

〔記者王捷／台南報導〕警方在10日中午接獲報案，趙姓男子因女友常常已讀不回、電話又不接，懷疑女友劈腿，要看手機，兩人為此大吵一架，引起鄰居不滿指控，一下尖叫、一下哭，小孩問起什麼聲音，也不知道怎麼解釋，警方獲報後抵達，同意搜索後發現趙男持有毒品殘渣，訊後將他以毒品罪嫌處以行政裁罰。

據了解，趙男與女友交往不久，但是女友常常突然消失，訊息已讀不回、電話也沒人接，10日中午趙男又找不到女友，於是衝去女友租屋處找人，期間他吸了幾口K菸，情緒一下失控，懷疑女友劈腿，要求看手機，不過女友不肯，兩人的爭吵聲影響到鄰居，因此向警方報案。

警方獲報有爭執糾紛，不敢大意，派兩網警力到場，當時兩人還在吵架，直到警員介入調解，爭吵才結束，但警員也在屋內聞到K毒的味道，加上擔心趙男女友的安危，在經過趙男女友同意後入屋搜索，結果馬上在茶几上發現「K盤」，裡面還有K毒殘渣。

對於毒品來源，趙男自稱沒有吸毒，不知道K盤從哪裡來的，但他願意配合警方調查驗尿，不過驗尿結果呈現毒品反應，後來他才坦承有吸毒，訊後警方將他依法裁罰，同時也會深入毒品來源。

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