醫界大老疑偷吃 販售醫療器材小三判賠

情境照

2023/09/25 07:08

〔記者鮑建信／高雄報導〕某大醫院高層幹部兼教授級醫生阿榮（化名），涉偷吃販售醫療器材張姓女專員，其妻憤而求償百萬元，高等法院高雄分院雖查無「嘿咻」事證，但卻有親吻臉頰等越軌行為，判決她賠償10萬元遮羞費定讞。

年薪200多萬元的某大企業高層女主管即原告小真（化名）指出，2020年11月間，無意間在其夫阿榮手機和電腦中，發現他與小三張女親暱對話紀錄及照片，並指2人多次「炒飯」，僅要求張女賠償100萬元精神撫慰金。

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張女則說，因洽談醫療器材合作事宜，始與阿榮有所接觸，雙方僅有吃飯、閒聊等友誼舉動，並無不正常往來。反指小真提出翻拍Line對話紀錄及照片，侵害其夫隱私權，應該沒有證據能力，拒絕任何賠償。

地院調查，據小真提出證物，張女任職某公司業務專員，至2020年11月間，多次與阿榮拍攝親吻臉頰、輕摟手臂等親暱合照外，還有與醫療器材合作無關的曖昧對話，相處有如情侶一般。

此外，阿榮和張女雖無「辦事」證據，親暱互動舉止，卻明顯逾越一般男女社交行為，並審酌小真和張女的地位、經濟等狀況，判決張女賠償10萬元比較合理，但她不服上訴，高雄高分院認為原審判決妥適並駁回上訴，全案就此落幕。

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