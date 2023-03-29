被網友辱罵「垃圾議員」 邱于軒獲賠20萬元定讞

高雄市議員邱于軒不滿被辱罵「垃圾議員」等語，要求吳姓網友賠償30萬元，高等法院高雄分院更一審傍晚宣判，認定他辱罵行為與公共利益無關，屬人身攻擊，判決賠償20萬元定讞。（資料照）

2023/03/29 23:18

〔記者鮑建信／高雄報導〕高雄市議員邱于軒不滿被辱罵「垃圾議員」等語，要求吳姓網友賠償30萬元，高等法院高雄分院更一審傍晚宣判，認定他辱罵行為與公共利益無關，屬人身攻擊，判決賠償20萬元定讞。

據了解，2019年5月9日，吳姓網友在臉書粉專「打馬悍將粉絲團」PO文，以「垃圾議員」、「還不夠垃圾？」、「垃圾的玻璃心」辱罵市議員邱于軒，被求償精神撫慰金1元，並登報道歉。

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吳則指稱，法律對於評論公共利益與代議士職責，應有最大限度之維護，認為發言有關公共利益，否認侵害她名譽。

2021年3月間，地院判決吳男應賠償1元，並在4家報紙刊登道歉啟事﹔同年12月底，高雄高分院上訴審維持1元賠償，道歉聲明改登電子即時新聞及在他個人臉書刊登7天，他仍然不服上訴。

由於憲法法庭宣告「強制公開道歉」違憲，最高法院將強制道歉部分廢棄發回高雄高分院，賠償1元部分則定讞。

更一審開庭，邱于軒針對道歉部分，變更要求賠償30萬元精神撫慰金，合議庭法官認為吳男以不堪偏激言論辱罵她，與公共利益無關，並逾越言論自由的範圍，已屬人身攻擊，同時審酌兩造地位和經濟狀況，認為賠償20萬元比較合理，不得上訴。

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