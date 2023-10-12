角頭鑽石大樓開淫窟兼「自肥」 越南「李若彤」納妃還生子

來台賣淫的阮女貌似港星「小龍女」李若彤，獲得陳嫌晉升為女友，至少為他仲介逾十名女子入台。（記者劉慶侯翻攝）

2023/10/12 19:02

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華西街角頭吞下「鑽石大樓」淫窟 萬華警強勢清剿逮31名賣春女

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市警方昨天（11日）掃蕩萬華「鑽石大樓」，逮捕暗中經營一樓一鳳的華西幫角頭陳明傑，意外查出他有「自肥條款」，只要看上的外籍賣春女就納入「後宮」」。其中的阮姓越南妹漂亮直逼港星「小龍女」李若彤，晉升為「妻辣」，還為他生下1子，備受寵愛。

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警方調查，陳嫌經營的大型應召站，主要來源鎖定越南籍女子。原因在於，越南籍女子以來台觀光、求學名義來台容易，即使有時受限只能短期入來，對於應召站而言，也易於「貨源不短缺」。

警方調查，陳嫌在引進的眾多越南籍賣春女中，有時會「擇優而適」，「自用」成為伴侶，不僅易於控制對方，也可以利用對方持續為他招攬同鄉來台，投入應召站。

警方指出，約二、三年前，在陳嫌的眾多寵愛中，他發現有名阮姓越南妹，容貌不僅艷麗與秀美兼俱，身材也一級棒，更是應召站的超級紅牌，在在引起他的注意。

他驚為天人下，最終索興把對方納為自己的「寵妃」，雖然阮女是以觀光名義來台，但早已逾期居留，因此，經常可見他帶著阮女四處遊玩逛街，對方也為他生下一子，並不時在臉書上秀恩愛情景。

不過，隨著此次阮女的落網，她的逾期居留身份也曝光，移民署已將阮女暫時收容，將適情況予以遣返，幾年內將不得進入台灣。

來台賣淫的阮女貌似港星「小龍女」李若彤。（記者劉慶侯翻攝自臉書）

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