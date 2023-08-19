嫖2名「酒國小仙女」 已婚工人付53萬換免坐牢

林男賠償兩名少女及其父母各22萬、25萬元，台中地院給他緩刑，條件是支付公庫6萬元，參加法治教育3場次。（記者張瑞楨攝）

2023/08/19 16:49

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局於2021年間，破獲名為「酒國小仙女」的應召站，媒介未滿16歲的國中生小芳（14歲）、小芬（15歲）賣淫，循線查獲擔任工人的林姓嫖客（已婚），各支付2萬與2萬5000元「嫖雛妓」，台中地院審理時，林男賠償兩名少女及其父母各22萬、25萬元，法官依「與未滿16歲之人為有對價之性交行為罪」，判處林男徒刑7月，緩刑2年，條件是支付公庫6萬，參加法治教育3場次，他付出共53萬元代價，換得免蹲苦窯。

判決書指出，警方於2021年間，查獲「酒國小仙女」賣淫應召站，經營者是年僅18歲的張男（判刑2年，併科罰金3萬元），張男媒介案發時年齡僅有14與15歲的少女小芳與小芬（皆化名）賣淫。

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警方循線查出，國中畢業、已婚的林姓男子（職業為工人），於2021年7月15日與20日，以2萬與2萬5000元代價，於汽車旅館與兩人性交易，台中地檢署依違反「兒童及少年性剝削防制條例」起訴。

台中地院審理時，林男坦承嫖兩少女，法官考量他無前科，且賠償兩人與父母各22萬與25萬元，且悉數給付完畢，無再犯之虞，依「與未滿16歲之人為有對價之性交行為罪」，判刑7月，緩刑2年，條件是接受法治教育3場次，支付公庫6萬元，全案可上訴。

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