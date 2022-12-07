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    3清純越南妹來台唸書落跑「做全套」！大批恩客交關讚服務好

    越南籍女子以學生簽證來台卻從事賣淫。（記者姚岳宏翻攝）

    越南籍女子以學生簽證來台卻從事賣淫。（記者姚岳宏翻攝）

    2022/12/07 12:21

    〔記者姚岳宏／台北報導〕3名以學生簽證來台的越南籍女子，沒去學校報到，卻跑到北市中山區的大樓出租套房從事「一樓一鳳」全套性交易，由於3女外型清純、服務又好，吸引大批嫖客上門，警方獲報逮人，裁罰後送往移民署專勤隊待遣返，同時追查其他應召站成員，並調查背後是否有黑幫介入。

    台北市中山警分局中山二派出所日前接獲線報，林森北路、新生北路一帶出租套房內，疑似有黑道幫派經營圍事的外籍女子從事性交易，轄區警方蒐證，本月5日破獲該應召站，查獲3名越南籍逾期居留人士從事性交易。

    警方調查，24歲阮氏越南籍女子2020年以學生簽證來台就學入境台灣，居留期限到期後逃逸，她稱原本是以打零工維生，後經越南同鄉介紹應召業者，才跑來中山區套房從事性交易，另外兩名28歲及29歲的陳氏越南籍女子也是同樣說法，由於3人說詞一致，警方懷疑背後有集團仲介操控，正擴大追查。

    警政署本月5日通令全國實施「系統性掃黑」，台北市警局針對轄區黑道幫派組織賴以為生及圍事的各類飲酒店及應召站等場所，動員警力實施高強度威力掃蕩勤務，以遏止黑幫囂張氣焰，宣示強力執法決心與態度。

    越南籍女子以學生簽證來台卻從事賣淫。（記者姚岳宏翻攝）

    越南籍女子以學生簽證來台卻從事賣淫。（記者姚岳宏翻攝）

    越南籍女子以學生簽證來台卻從事賣淫。（記者姚岳宏翻攝）

    越南籍女子以學生簽證來台卻從事賣淫。（記者姚岳宏翻攝）

    隱身在北市中山區大樓出租套房的一樓一鳳應召站。（記者姚岳宏翻攝）

    隱身在北市中山區大樓出租套房的一樓一鳳應召站。（記者姚岳宏翻攝）

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