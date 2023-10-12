華西街角頭吞下「鑽石大樓」淫窟 萬華警強勢清剿逮31名賣春女

艷名遠播的「鑽石大樓。（記者劉慶侯翻攝）

2023/10/12 14:25

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市萬華區艷名遠播的淫窟「鑽石大樓」，在華西街陳姓角頭強勢整合下臭名更熾，陳男還將多名賣春的越南女子納入自己「旗下」充當女友，協助他發展事業。轄區萬華警分局昨日發動百名警力進行近年最大一波的掃蕩行動，逮獲陳男及7名圍事分子，以及31名台籍與外籍賣春女郎，今日均依法究辦。

位於北市康定路的鑽石大樓，因位處萬華區昔日的風化區和特種營業場所，7、8年前在應召站籌劃下，逐步吃下許多待售樓層戶，改作為台式一樓一鳳的色情賣淫地點。近年情色業者則以短期觀光名義，招攬來自泰、越、印、中等國的賣淫女，現場宛如小型「聯合國大樓」。

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鑽石大樓由於艷名太熾，加之各應召業者的背後勢力摻雜，及警方不斷的清剿黃賭毒政策，以致昔日盤踞在這裡的「龍山寺口」角頭逐漸淡出，逐漸變成三不管地帶。但近年竹聯幫、天道盟、和威震集團等黑幫勢力覬觎黃色產業帶來的龐大利益，均虎視眈眈。

混跡萬華華西街的43歲陳姓角頭，由打打殺殺轉戰應召行業，近年憑藉地緣關係逐步進行角頭整合，慢慢吃下眼中的『「鑽石」大樓』，在大樓內承租50間房間，每間放置賣淫女子，只要客人上門看上眼，就可以進去裡面消費，每次全套性服務依照條件區分，約落在1千5百元至2千元之間。

同時在他強力圍事下，一旦發現有「意圖侵占地盤或其他意圖」者，便立即招攏手下教訓。因此在去年間，發生竹聯明仁會新店陳姓分會長，疑似看上鑽石大樓的周邊隱藏利益，藉口小姐服務不好，與圍事的范姓男子大打出手，陳隨後拿出預藏的瓦斯槍，朝范的頭部射擊，所幸范就醫後未有大礙，陳行凶後隨即逃逸。

萬華分局昨日在台北地檢署檢察官指揮下，組織北市刑警大隊等共約百名警力，於11日晚上10時許，前往萬華區鑽石大樓攻堅，當場逮捕陳嫌以及7名員工，另外還有31名國內外應召女子。其中，包括4名台灣人、1名印尼籍女以及26名越南籍女子，及10多名原本正在大戰的嫖客，均帶回派出所偵訊。

警方調查，陳嫌以每個月1.1萬至1.4萬不等的房租，租下鑽石大樓內約50間的「炮房」營業。至於逮捕的賣春女中，最年輕的為22歲的越南籍應召妹，此外則有10多名逾期、逃逸的越南籍女子，均是利用觀光或工作來台，隨後投入應召集團。

警方調查，每名應召女郎依外貌和身材及素質，每接一個客人收取1千5百元至2千元不等，陳嫌則抽取700元佣金，其中，有應召妹每天最多接客15人，陳嫌每個月光抽成就可賺取上百萬皮肉錢，獲利驚人。

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